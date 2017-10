de O TEMPO



As águas quentes que brotam no Cerrado, em Goiás, não têm origem vulcânica, como se imagina. Elas são resultado das chuvas que penetram nas rachaduras nas rochas e alcançam profundidades superiores a mil metros. Aquecidas, elas ganham pressão e retornam à superfície, em regiões como Rio Quente e lagoa de Pirapitinga.

Diferente dessas regiões, em Caldas Novas, as águas são captadas em poços profundos que abastecem as redes hoteleiras e parques aquáticos, em temperaturas que variam entre 34°C e 58°C. São essas águas que há décadas levam cerca de 4 milhões de turistas para o maior manancial hidrotermal do mundo em busca de diversão e relaxamento.

Outro engano é imaginar que Caldas Novas é um refúgio apenas para idosos. Eles estão lá sim, mas a maioria dos visitantes, nos últimos anos, são as famílias, especialmente aquelas com filhos pequenos, em busca dos hotéis com uma infinidade de piscinas e parques com toboáguas, rios lentos, piscinas de ondas e brinquedos para lá de radicais.

Pacotes

A partir de Belo Horizonte, a ABC Turismo, especializada no destino, oferece pacotes a partir de R$ 1.160 em viagens de cinco dias, em ônibus double deck novos, com saídas noturnas, que tornam a viagem mais prazerosa, com paradas estratégicas para alimentação e relaxamento.

Quem não curte tour rodoviário e prefere um deslocamento rápido, pode contratar pacote com voos diretos a Caldas Novas. Os preços ficam um pouco mais salgados devido às poucas frequências. Um pacote aéreo, com voo da Azul, sai a R$ 2.255 pela ABC Turismo, dependendo de data e hotel escolhidos.

Três a quatro dias são suficientes no balneário goiano. O ideal é viajar em feriados, como o de Finados, ou meses frios (maio a julho), quando as temperaturas baixam a 16°C, tornando as águas quentes ainda mais agradáveis. O programa básico em Caldas Novas é se divertir nos parques durante o dia e aproveitar as piscinas à noite.

Caldas Novas recebe cerca de 4 milhões de turistas por ano; é o sétimo destino doméstico mais visitado do país



Thermas misturam águas quentes e ótima estrutura

Perfeitas para ficar horas a fio, durante o dia e também noite adentro – algumas funcionam 24 horas por dia –, as piscinas do Thermas diRoma são uma mistura de águas aquecidas e impecável estrutura de lazer, que transformou o diRoma no maior grupo hoteleiro da região Centro-Oeste, com mais de 3.400 leitos distribuídos em 12 empreendimentos.

No Grupo diRoma é possível encontrar hotéis e atrações para todas as idades e bolsos. Desde hotéis econômicos, como o Roma, aos mais confortáveis, como o bloco C do Thermas di Roma. Para quem quer apenas relaxar e se entregar ao ócio, há ofurôs, piscinas quentes com hidromassagem ao ar livre e rio lento. Para quem curte agito, toboáguas e brinquedos radicais.

Para a criançada, o Grupo diRoma dispõe de atividades recreativas com áreas de lazer caprichadas, planejadas para crianças até quatro anos dentro e fora das piscinas, com destaque para o balde que despeja água nos pequenos a cada vez que enche ou jatos de água que apanham as crianças desavisadas. Até mesmo na área dos adultos, os pequenos têm uma piscina própria.

Isso sem falar nos bares molhados que servem drinks e petiscos sem precisar deixar, por um minuto, o conforto das águas aquecidas. À noite, além dos shows para divertir os hóspedes, uma piscina aquecida a 38°C é o refúgio para quem tem problemas com as articulações. Um detalhe importante: todas as piscinas são esvaziadas todas as as noites para limpeza e troca das águas.

Os dois principais parques do Grupo diRoma, o Acqua Park e o Splash, também inclusos nos pacotes da ABC Turismo, estão em frente ao Thermas – basta atravessar a rua. O visitante tem o direito de duas entradas ao dia para usufruir toda a infraestrutura de piscinas e brinquedos.

Rede hoteleira já projeta dois hotéis e um novo parque

Caldas Novas oferece, a cada visita dos turistas, novidades. “Passamos longe da crise”, afirma Aparecido Sparapani, superintendente do Grupo diRoma. Ano após ano, a oferta de leitos cresce – são 110 mil leitos na cidade, número somente inferior ao da capital paulista. Os mineiros representam 40% do público.

Só o Grupo diRoma, o maior da região, tem 12 empreendimentos – O Thermas diRoma, com 333 apartamentos, o diRoma Exclusive Residence, com 432, o diRoma Fiori, com 354, o Império Romano, com 220, o diRoma International Resort, com 330, e o complexo L' Acqua diRoma, com cinco hotéis independentes, com 1.456 acomodações.

Todos os hotéis da rede têm área de lazer, complexo de piscinas com toboáguas e restaurantes próprios. Quem se hospeda nesses hotéis também pode frequentar os dois parques aquáticos, Acqua Park e Splash. “Depois da construção do Thermas, partimos para os flats", explica Sparapani. A ideia são hotéis menores para atender outros hóspedes.

A ocupação de 78% nos empreendimentos no diRoma animou o grupo a investir na construção de mais dois hotéis até 2022, o diRoma Piazza, com 228 apartamentos, e o diRoma Spazio, com 328 apartamentos. "Queremos crescer com sustentabilidade", enfatiza Saparapani, que também anunciou um terceiro parque em um terreno adjacente ao Acqua Park.

São mais piscinas, toboáguas, ofurôs, área de alimentação, bares molhados e brinquedos para os hóspedes se divertirem. A previsão é que o novo parque esteja pronto em julho do ano que vem. Fora isso, o Bloco A do Thermas diRoma foi todo revitalizado, e agora é a vez do Bloco B.

A estrutura é padrão: quartos com uma cama de casal e duas solteiro para quatro pessoas; quartos conjugados com uma cama de casal e duas de solteiro para famílias; apartamento com três camas de solteiro e suíte nupcial. Para pessoas com deficiência, são 11 apartamentos totalmente adaptados.

Negócios

Diversificação. Caldas Novas não é apenas um destino de lazer, mas também tem investido no mercado corporativo. O Grupo diRoma construiu um Centro de Convenções com capacidade para 2.000 pessoas. Ele ainda pode ser transformado em 12 salas para abrigar eventos de pequeno porte. A cidade sediou recentemente o Congresso Nacional de Fisioterapia.



Quem leva

Operadora: ABC Viagens

Informações: (31) 3519-8800 ou acesse www.abcviagens.com.br



Pacotes: Inclui rodoviário e hospedagem no Thermas di Roma com café e almoço <EM><QA0>

Datas:

Feriado Finados (1 a 5): A partir de 8 x R$ 145,00



Natal (21 a 25): A partir de 8 x 174)



Réveillon (27/12 a 1/1): A partir de 8 x 240,50



Janeiro (saída em 20/1): A partir de 8 x R$ 139,50



Crianças (I)

Área colorida e exclusiva

No hotel Thermas diRoma, as crianças pequenas têm uma área exclusiva com brinquedos coloridos e divertidos, como escorregadores, minigruta, piscina com chafariz, cogumelos e guarda-chuvas gigantes e duchas.



Crianças (II)

Infraestrutura para os pais

Na área exclusiva para os pequenos, a atração é um balde que enche, vira e despeja água nos desavisados, além de uma infraestrutura especial com banheiros, lanchonete, sala de alimentação, brinquedoteca e sala do soninho.

