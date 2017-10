Do ISTO É DINHEIRO



Ao entregar lucro líquido de R$ 2,586 bilhões no terceiro trimestre, o Santander Brasil renovou a marca de melhor resultado trimestral desde que desembarcou no País, em 2000, após a compra do Banespa. No segundo trimestre, o banco espanhol já tinha atingido tal recorde, ao apresentar cifra de R$ 2,335 bilhões.

O resultado do terceiro trimestre foi 37,3% superior ao identificado em igual intervalo do ano passado, de R$ 1,884 bilhão. Também superou e, muito, a expectativa do mercado. A cifra ficou mais de 19% acima das projeções de analistas que acompanham a ação do banco.

A média das estimativas de oito casas consultadas nas Prévias Broadcast (Deutsche Bank, Goldman Sachs, BTG Pactual, Credit Suisse, Morgan Stanley, UBS e duas que preferiram não ser mencionadas) apontava para lucro líquido de R$ 2,172 bilhões no período. O Broadcas, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, considera que o resultado veio em linha quando a variação para cima ou para baixo é de até 5%.

“Nossos resultados evidenciam que a estratégia implementada ao longo dos últimos anos tem se mostrado assertiva. Seguimos ampliando nossa participação rentável de mercado”, destaca o Santander, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras.

O banco acrescenta ainda que segue focado na expansão dos negócios, priorizando o aumento de vinculação de clientes, a rentabilidade, disciplina de capital e liquidez e aumento da produtividade.

Como consequência, o Santander tem visto seu retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) se aproximar cada vez mais dos outros bancos privados no País.

Ao final de setembro, foi a 17,1%, bem acima dos 15,8%, registrados no segundo trimestre. Assim, permaneceu bem acima da meta para o fim de 2018, de 15,6%. Apesar de estar acima do guidance, o banco preferiu mantê-lo, em recente reunião com acionistas e investidores, em Nova York.





