As microfranquias são negócios replicados por meio do modelo de franchising e que exigem um

investimento inicial inferior ao das franquias tradicionais. De acordo com a ABF - Associação

Brasileira de Franchising, este valor tem referência de aproximadamente R$ 90 mil, de acordo com dados de 2017.

Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho

e Emprego (Caged), o conjunto das micro e pequenas empresas gera mais empregos no Brasil,

do que o conjunto das empresas médias e de grande porte.

A maioria dos segmentos de microfranquias estão ligados a serviços o que torna a gestão e

desenvolvimento de procedimentos um trabalho desafiador para o franqueador, pois temos uma

cultura de fazer do nosso jeito.

O que precisa ficar claro para quem quer investir é que o fato de ser microfranquias não é sinônimo de pouco trabalho, mas de muitas responsabilidades e obrigações. São franquias micro com responsabilidades macro, explica, Rodrigo

Campelo colunista da Negócio e Franquia, que lista 20 negócios possíveis para quem desejar investir em 2018.

1. A CI - Intercâmbio e Viagem

Trabalha no setor de turismo e foi fundada em 1988. Hoje, possui 100 unidades em operação. A marca espera abrir mais 10 agências até o fim deste ano.

Dados da Franquia:

- Home Office: 3 mil reais

Prazo de retorno: 3 meses

- Express Investimento inicial: 35 mil reais

Prazo de retorno: 12 meses

- Microfranquia Investimento inicial: 80 mil reais

Prazo de retorno: 24 meses

2. PremiaPão

A PremiaPão é uma rede de franquias especializada na publicidade em sacos de pão. O negócio entrou para o franchising no ano passado e possui 106 unidades. Até o fim do ano, a rede projeta chegar a 120 unidades.

- Investimento inicial: 6 mil reais a 14 mil reais (varia com tamanho da cidade)

- Prazo de retorno: 2 meses

3. Só Multas

A Sò Multas é uma franquia mineira trabalha na defesa de motoristas que tomaram pontos em

suas carteiras.

- Investimento de 50 mil Reais

- Prazo Retorno: 12 meses

4. Acqio Franchising

A Acqio é uma rede especializada em tecnologia voltada a pagamentos eletrônico, via “maquininhas”. O negócio começou a franquear no ano passado e já possui 570 unidades operando. A expectativa é

chegar ao fim de 2017 com 650 unidades. A Acqio funciona no modeo Home Based.

- Investimento inicial: 7 mil reais,

- Prazo de retorno: 6 a 8 meses

5. iGUi Trata Bem

A iGUi, que trabalha com venda e manutenção de piscinas, começou a franquear desde o ano 2000. Em 2012, lançou seu modelo de microfranquias: o iGUi Trata Bem. Ao todo, há 200 unidades espalhadas pelo país atualmente.

Home Office

- Investimento inicial: 10,9 mil reais

- Prazo de retorno: 6 meses

Modelo Quiosque:

- Investimento inicial: 20 mil reais

- Prazo de retorno: 8 a 12 meses

6. Gigatron/Certificado Digital

A Gigatron é uma rede especializada em serviços tecnológicos. O modelo Certificado Digital, por

exemplo, tem como objetivo fornecer certificados para pessoas físicas e jurídicas. Atualmente, há 89

unidades do Certificado Digital operando. A expectativa é chegar a 150 unidades até o fim de 2017.

- Investimento inicial: 15,5 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 24 meses

7. Mr. Kids

A Mr. Kids trabalha com máquinas de brinquedos e doces. A marca é franquia desde 2012 e possui 130 unidades em operação. A ideia é comercializar mais 15 franquias até o fim do ano.

- Investimento inicial: 18,5 mil reais

- Prazo de retorno: 15 a 18 meses

8. San Martin

A San Martin é uma rede de franquias de seguros que entrou para o franchising em 2014. Hoje, são 320 unidades operando. A corretora pretende chegar ao final de 2017 com 600 unidades em funcionamento.

Opera no modelo Home Based

- Investimento inicial: 26,9 mil reais

- Prazo de retorno: 6 a 10 meses

Modelo Office

- Investimento inicial: 73,9 mil reais

- Prazo de retorno: 6 a 10 meses

9. NTW Contabilidade

A NTW começou como escritório de contabilidade e gestão empresarial em 1989. Em 2010, tornou-se

uma franqueadora. Hoje, há 44 unidades em operação – incluindo uma em Moçambique, na

África.

Express/Home Office

Investimento inicial: 29,8 mil reais

Prazo de retorno: 6 a 12 meses

Standard/Física

- Investimento inicial: 75 mil reais

- Prazo de retorno: 18 a 36 meses

10. iDream

A iDream é um centro de soluções em serviços de assistência técnica para smartphones e tablets criado em 2015. A rede passou a franquear em 2015 e possui 14 unidades em operação

atualmente.

Microfranquias

- Investimento inicial: 30 mil reais

- Prazo de retorno: 10 a 15 meses

11. Vivenda do Camarão

A Vivenda do Camarão foi fundada em 1984 e possui hoje 162 unidades. Este ano, a marca anunciou seu modelo home office, que permite trabalhar da própria residência. Já são 10 franquias operando neste modelo.

Home Office

- Investimento inicial: 30 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 24 meses

12. Ginástica do Cérebro

A Ginástica do Cérebro é uma rede de franquias de cursos e treinamentos cognitivos. O negócio entrou para o franchising em 2014 e possui 10 unidades em operação. A ideia é fechar o ano com mais três unidades.

- Investimento inicial: 45 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 18 meses

13. Ecoville

A Ecoville é uma empresa de produtos de limpeza fundada em 2007. A marca entrou para o franchising este ano e tem, hoje, 140 unidades em operação. A expectativa é fechar 2016 com 220 contratos assinados.

- Investimento inicial: 50 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 24 meses

14. Master House

A Master House é uma rede de franquias de manutenções e reparos. O negócio passou a franquear em 2014 e possui hoje 58 unidades em operação. A expectativa para 2016 é chegar a 65 unidades.

- Investimento inicial: 50 mil reais

- Prazo de retorno: 8 a 12 meses

15. Vazoli

A Vazoli é uma rede de franquias especializada em crédito. A marca foi fundada em 2008 e entrou para o franchising em 2011. Hoje, possui 95 unidades em operação. Para 2016, o plano é bater a meta de 100 unidades funcionando.

- Investimento inicial: 50 mil reais até 70 mil reais (varia com tamanho da cidade)

- Prazo de retorno: 8 a 15 meses

16. Linha&Bainha

A Linha&Bainha é uma rede de franquias focada em consertos, personalizações e reformas de roupas. A marca começou a franquear em 2003 e possui 21 unidades operando.

- Investimento inicial: 59 mil reais

- Prazo de retorno: 24 meses

17. Imaginarium

A Imaginarium é uma marca de acessórios, decoração e presentes fundada em 1991. O negócio possui 208 unidades em operação e pretende abrir outras oito lojas até o fim deste ano. O modelo desenvolvido é um mini quiosque

- Investimento inicial: 60 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 18 meses

18. Mercadão do Óculos

A Mercadão do Óculos, marca especializada na venda de óculos de grau e de sol, tornou-se uma rede de franquias em 2013. Atualmente, o negócio possui 95 unidades e uma microfranquia – o truck.

Truck

- Investimento inicial: 79 mil reais

- Prazo de retorno: 12 a 18 meses

19. Mordidela

A Mordidela é uma rede de franquias que vende doces e salgados em mini porções. O negócio foi

fundado em 2014 e começou a franquear neste ano. Ao todo, são 11 unidades em operação, sendo uma própria.

- Investimento inicial: 79,9 mil reais

- Prazo de retorno: 12 meses

20. Limpidus

A Limpidus é uma franquia de conservação e limpeza. Conta com mais de 100 franqueados e uma fora do país.

- Investimento inicial: 50 mil reais

- Prazo de retorno: 12 meses

