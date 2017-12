do ISTO É DINHEIRO



Entre os credores estão BNDES, Morgan Stanley, Export Development Canada (EDC), Santander, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Citibank, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), JPMorgan, HSBC e Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Segundo a estatal, desse montante, 72% estavam previstos para serem amortizados ao longo de 2018 e 2019.

“Essas operações concluem a estratégia de gerenciamento de dívidas realizada ao longo de 2017, em que foram captados US$ 26,1 bilhões, pré-pagos US$ 28,2 bilhões e repactuados US$ 9,7 bilhões”, informa.

A Petrobras diz que continuará avaliando novas oportunidades de alongamento e redução de custo da sua dívida, de acordo com a meta de desalavancagem prevista em seu Plano de Negócios e Gestão 2018-2022.

Fonte https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-efetua-pagamentos-de-dividas-de-us-51-bilhoes-em-dezembro/