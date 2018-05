Trata-se do maior lucro nominal desde o 1º trimestre de 2013, quando petroleira registrou ganhos de R$ 7,69 bilhões, segundo dados da provedora de informações financeiras Economatica. Este é também o melhor resultado trimestral desde o início a Lava Jato, cuja primeira operação foi realizada em março de 2014.

No 4º trimestre de 2017, a estatal tinha registrado prejuízo líquido de R$ 5,477 bilhões . No consolidado de 2017, a Petrobras teve prejuízo líquido de R$ 446 milhões, a cumulando 4 anos consecutivos de perdas .

“São resultados bem robustos”, avaliou o presidente da companhia, Pedro Parente, ao comentar os resultados. Questionado se a Lava Jato ficou para trás, o executivo se limitou a dizer que “a empresa hoje é uma empresa muito melhor preparada”.

As vendas da Petrobras cresceram 9% no 1º trimestre ante os 3 primeiros meses de 2017, para R$ 74,46 bilhões. Na comparação com o 4º trimestre, entretanto, houve queda de 3% na receita.

Segundo a Petrobras, o crescimento do lucro no 1º trimestre foi determinado pelos seguintes fatores:

Aumento dos preços internacionais do petróleo, que resultou em maiores margens nas exportações

Ganho de R$ 3,223 bilhões com a venda dos campos de Lapa, Iara e Carcará

Maior lucro com vendas combustíveis e derivados

Maiores margens e volumes na comercialização de gás natural

Menores gastos com ociosidade de equipamentos e redução das despesas

“Estamos cumprindo à risca o que prometemos no nosso plano de negócios anunciado em 2016 e o resultado do primeiro trimestre mostra que as escolhas têm sido acertadas e que o esforço tem valido a pena. Com este resultado, consolidamos a trajetória de recuperação da Petrobras", destacou Parente em comunicado.

Ao comentar os resultados, Parente disse que o aumento no preço do petróleo contribuiu para o resultado do 1 º trimestre, mas ponderou que “seria totalmente injusto dizer que foi só isso, até porque este resultado de 2013 [maior lucro nominal antes deste ano] foi alcançado com o petróleo a mais de US$ 100 o barril. Então, a gente vê que consegue alcançar um resultado comparável com um preço do barril de petróleo muito mais baixo”, destacou.

Redução do endividamento

A dívida líquida da Petrobras encerrou o 1º trimestre em R$ 270,7 bilhões, ante e R$ 280,7 bilhões em dezembro do ano passado. Em dólares, a queda do endividamento líquido foi de US$ 84,8 bilhões para US$ 81,4 bilhões, representando uma redução de 4%, segundo a estatal.