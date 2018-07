Mais cedo nesta terça-feira, a Airbus anunciou que renomeou para A220 o modelo CSeries, da canadense Bombardier, que tem capacidade para 110 a 130 assentos.

A Airbus assumiu o controle majoritário do deficitário programa de aeronaves da Bombardier. O negócio foi fechado em 1º de julho do ano passado.

O triunfo do A220 sobre a Embraer prepara o terreno para uma competição acirrada entre a Airbus e a Boeing no mercado de aeronaves de corredor único. A Boeing anunciou na semana passada um acordo preliminar com a Embraer para controlar as operações de aviões comerciais da fabricante brasileira, sob uma nova joint venture de US$ 4,75 bilhões.