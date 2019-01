DO TERRA NOTICIAS



A grife italiana Versace fechou sua última loja no Brasil, localizada no Shopping Iguatemi, em São Paulo, encerrando suas operações no país.

A unidade ficou aberta até o Natal e, desde então, tem as portas fechadas.

Segundo a Folha de S. Paulo, a assessoria de imprensa da marca disse que não dará detalhes sobre o motivo da saída, determinada pela matriz italiana, e que não emitirá comunicado oficial sobre o encerramento das atividades no Brasil.

Publicidade powered by Rubicon Project

A grife iniciou suas operações no país em 2014, com lojas em diversos shoppings de São Paulo, Rio de Janeiro e Fortaleza, mas os pontos foram fechando conforme o agravamento da crise econômica brasileira.

O fechamento da última loja aconteceu quatro meses depois de a Versace ter sido vendida para a americana Michael Kors, por 1,83 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões), dando origem ao grupo Capri Holdings, na tentativa de se consolidar como um conglomerado de marcas de luxo.

Fonte https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/moda/grife-italiana-versace-encerra-atividades-no-brasil,125407175a982cd0337e2742760e9bb8vp6lfzq9.html