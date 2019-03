Do ISTO É DINHEIRO



O Google anunciou nesta semana o Stadia, seu serviço de streaming de games. A Microsoft já anunciou que trabalha no assunto com o seu projeto xCloud. São empresas que nasceram da tecnologia, então suas incursões no assunto são até esperadas.

Mas o Walmart? Bem, a gigante do varejo também estudo entrar na disputa de streaming de games segundo reportagem do US Gamer.

Segundo o site, a empresa realizou diversas conversas com desenvolvedores de jogos durante a Game Developers

Conference deste ano sobre possíveis parcerias. O conteúdo das conversas não foram divulgados, e não se sabe nem mesmo em que estágio está o projeto.

Em um primeiro momento, soa estranho uma empresa como o Walmart querem entrar em um mercado altamente tecnológico, uma vez que o grosso de seu negócio está no mundo físico. Mas diante do crescimento de e-commerces, a rede de supermercados começa a entrar cada vez mais no mundo da tecnologia, desenvolvendo apps de realidade virtual e maior interação entre o mundo físico e digital.

A empresa tem também um braço no Vale do Silício, chamado Walmart Labs, que emprega hoje 6 mil pessoas dedicadas a pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e serviços. Eles também tem um data center de 460 trilhões de bytes de memória chamado de Area 71.

Infraestrutura de nuvem é parte vital do serviço de streaming do Google (e para qualquer outro serviço de streaming), e caso o Walmart decida entrar neste mercado, já tem um bom começo.

