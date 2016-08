AIRTON MARQUES

DA REDAÇÃO

O promotor de Justiça Marco Aurélio Castro afirmou que a decisão que afastou a juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, da condução da ação penal da Operação Arqueiro, poderá ser usada por outros réus envolvidos em escândalos de corrupção no Estado.

O afastamento foi determinado pela 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), na tarde de quarta-feira (24). Coordenador do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), Marco Aurélio disse haver uma preocupação que mais investigados tentem usar a decisão para afastar a juíza Selma Arruda de outras ações penais.

O ‘sonho de consumo’ dos corruptos de Mato Grosso é ter a doutora Selma afastada dos processos deles

“Não tenho dúvida que essa decisão será tese de defesa de outros réus em ações penais. O ‘sonho de consumo’ dos corruptos de Mato Grosso é ter a doutora Selma afastada dos processos deles”, afirmou.

A decisão em desfavor de Selma foi proferida pelos desembargadores Pedro Sakamoto (relator), Orlando Perri e Rui Ramos, atendendo ao pedido da defesa da ex-primeira-dama do Estado, Roseli Barbosa, que chegou a ser presa, em 2015, durante a deflagração da operação.

Eles entenderam que a magistrada agiu com “parcialidade” ao homologar o termo de delação premiada entre o empresário Paulo Lemos e o Ministério Público Estadual (MPE).

Com a determinação, além do afastamento, todos os atos praticados a partir da delação premiada do empresário Paulo Lemes, inclusive a homologação da delação e os decretos de prisão, passam a ser considerados nulos.

Sem prejuízos

Marco Aurélio afirmou que, mesmo com “preocupação”, ele não teme que a decisão do TJ-MT acabe prejudicando a investigação de outras ações penais comandadas pela magistrada.

“Respeitamos a decisão, mas há uma preocupação, porque, por uma questão de justiça, a doutora Selma foi uma juíza muito técnica e corajosa no sentido de, realmente, buscar elucidar os crimes de corrupção que são levados até ela”, declarou.

O promotor ainda lembrou que um pedido similar de afastamento da juíza, feito pelo marido de Roseli, o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), havia sido negado pela 2ª Câmara Criminal. A negativa ocorreu em sede da Operação Sodoma, ocasião em que a defesa de Silval alegou a mesma “parcialidade” na homologação dos termos de delação dos colaboradores daquela ação.

“Não acredito que isso seja disseminado internamente no TJ-MT. Eles devem analisar, sempre, o caso concreto. Nós temos desembargadores que decidiram de um jeito e outros que decidiram diferente. Acho que eles analisam o caso concreto, independentemente da Câmara”, disse.

O coordenador do Gaeco esclareceu que um possível recurso contra o afastamento deverá ser analisado por um dos procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual. Marco Aurélio disse que ainda não sabe qual é o procurador responsável pelo caso.

“O que nós aguardamos agora é o procurador do caso concreto, que tomará ciência. Vamos conversar com ele, para verificar o interesse recursal. Havendo interesse recursal do procurador, o Gaeco estará aguardando que seja impetrado o recurso ao STJ [Superior Tribunal de Justiça] e, até mesmo, ao STF [Supremo Tribunal Federal], por parte do Núcleo de Recursos Extraordinários (NARE) do MPE”, declarou.

Em defesa da magistrada

O promotor Marco Aurélio disse que, em sua opinião, a juíza Selma Arruda agiu corretamente na audiência de homologação do termo de colaboração premiada.

A doutora Selma fez o que lhe cabia. Ou seja, ela não poderia analisar a voluntariedade e a regularidade daquele termo de delação sem ouvir o delator

“O que posso dizer é que, diante da nova ótica do sistema penal brasileiro, a doutora Selma fez o que lhe cabia. Ou seja, ela não poderia analisar a voluntariedade e a regularidade daquele termo de delação sem ouvir o delator. Sem questionar se ele sabe o que falou, se tem ciência do que falou diante do contexto probatório. Enfim, me parece que foi isso o que ela fez”, opinou.

“O juiz não pode ser um matemático, e dizer que 2 mais 2 são quatro, e a questão está fechada. O juiz é um julgador de caso concreto. Nesse caso, o que ela [Selma Arruda] fez foi analisar o cenário, ouvir a versão do delator e verificar se ele preenchia os requisitos para a homologação do termo”, afirmou.

O coordenador do Gaeco ainda reratou que é preciso sair do “marasmo do processo penal, em que o juiz é afastado de tudo”.

“Hoje, o juiz tem responsabilidade diante da prova. E a delação, no conjunto probatório, é um elemento de prova, somado aos demais”, declarou.

“O que peço é que o TJ-MT, como sempre fez, olhe com cautela, e de acordo com os ditames legais, quais foram as condutas da juíza. Para que, no caso concreto, diga se ela extrapolou ou não. O que cabe ao MPE é analisar e verificar se cabe recurso", completou.

A ação

A ação derivada da Arqueiro investiga desvios de até R$ 2,8 milhões dos cofres do Estado, entre 2011 e 2014, e teve como base o conteúdo da delação premiada feita pelo empresário Paulo Lemes, dono de três institutos que prestavam serviços à Secretaria de Trabalho e Assistência Social (Setas).

Além de Roseli Barbosa, também foram presos na operação o empresário Nilson da Costa e Faria, o ex-assessor de Roseli, Rodrigo de Marchi, e Silvio Cezar Correa Araújo, ex-chefe de gabinete de Silval.

A ex-primeira-dama deixou a prisão em 27 de agosto, por força de decisão proferida pelo ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça. Os demais réus também foram soltos em seguida.

Os votos

Na sessão desta quarta-feira (24), o desembargador Orlando Perri acompanhou o voto do relator do caso, Pedro Sakamoto, e declarou que a juíza, ao ouvir o empresário Paulo Lemes na audiência de homologação da delação, acabou por "substituir a acusação".

Conforme o desembargador, a partir da delação, Selma Arruda passou a ter um pré-juízo sobre os acusados que motivou o decreto de prisão expedido por ela.

"Foi externalizado um compromentimento com a tese da acusação, deixando claro o pré-juizo das condutas dos acusados, dando valor quase absoluto às palavras do delator".

Perri relatou existir uma "alta probabilidade" de que a juíza adotou como verdadeira a acusação do Ministério Público após ouvir as declarações do delator.

Na sessão anterior, o desembargador Pedro Sakamoto afirmou que a juíza, de fato, perdeu a imparcialidade para julgar o caso.

O magistrado disse que, na audiência em que a delação é homologada, não é permitido aos juízes inquirir o colaborador e transformar o ato em produção antecipada de provas.

“Analisando a oitiva, verifica-se que a excepta [Selma Arruda] foi além e questionou o colaborador em profundidade, em muito extrapolando o que dela se esperava”, declarou.

“A juíza aprofundou-se em minúcias sobre o caso, aprofundando-se sobre as empresas, sócios, identidades dos envolvidos, seus papéis na trama, percentual de repasses. E aprofundou-se ainda mais ao questionar sobre o modo em que foi feito o desvio de recursos ao erário”, disse.

O magistrado registrou que não cabia à juíza, na audiência de homologação das delações, fazer questionamentos sobre os fatos em investigação, uma vez que seria impossível a ela “descartar mentalmente o que colheu no depoimento”.

“Analisando as mídias audiovisuais, que reproduz as oitivas, verifica-se que a excepta [Selma Arruda] efetivamente submeteu a perguntas sobre os fatos. A julgadora agiu de boa-fé. Mas a suspeição no caso não é por má-fé, mas porque, ao analisar prematuramente os fatos, a excepta aparentemente se convenceu da acusação”, disse ele.

O desembargador declarou que os termos utilizados pela juíza nas decisões relativas à ação penal evidenciam que ela já havia se convencido da veracidade das acusações contra os réus.

“Nota-se na decisão um abundante uso de termos marcadamente conclusivos como ‘é’, ‘foi’, ‘recebeu’, ‘exigiu’, diferente do que deveria ser nesta fase, com palavras como ‘teria’, ‘supostamente’, ‘em tese’. Ao que parece, a excipiente e os demais réus já foram declarados culpados pela julgadora”, ressaltou.

Leia mais:

Perri: “Juíza fez incriminação antecipada de Roseli”

Juíza diz que afastamento não trará prejuízos à investigação

TJ afasta juíza e anula ação que motivou prisão de Roseli