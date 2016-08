O ex-secretário de Estado de Educação, Permínio Pinto: habeas corpus no STJ

A defesa do ex-secretário de Estado de Educação Permínio Pinto, que está preso desde o dia 20 de julho por suspeita de fraudes em licitações da Pasta, impetrou um novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

O pedido foi protocolado na quarta-feira (24) e está sob a responsabilidade do ministro Nefi Cordeiro, que já negou soltura a ele em ocasião anterior. Permínio está preso no Centro de Custódia da Capital (CCC).

O ex-secretário, alvo da segunda fase da Operação Rêmora, é acusado de ser o chefe de uma suposta organização que teria fraudado, no ano passado, pelo menos 10 licitações da Secretaria de Estado de Educação, cujas obras estavam orçadas em R$ 17 milhões, mediante pagamento de propina em troca da divisão de licitações entre empresários que integravam o cartel.

O HC argumenta que Permínio está fora do cargo desde a deflagração da primeira fase da operação, em maio deste ano, o que torna injustificável sua prisão. Ainda segundo a defesa, o ex-secretário “não possui mais qualquer influência dentro da Seduc”.

“Todos os contratos investigados na operação foram rescindidos, o que, por si só, revela a impossibilidade de qualquer argumento sobre eventual reiteração criminosa”, argumenta o advogado Valber Melo.

O advogado diz ainda que “os indícios colhidos no inquérito não demonstram nenhuma participação de Permínio nos crimes”. A defesa lembra que existem “outras medidas cautelares diversas da prisão que são suficientes para garantir os fins nela pretendidos”.

Por fim, a defesa diz que a prisão é ilegal por não preencher os requisitos do artigo 312 do Código do Processo Penal, que trata da prisão preventiva.

Além de Valber Melo, o HC foi assinado por Artur Osti, José Eduardo Alckmin e Rodrigo Alencastro.

Indeferido

No último dia 15, o desembargador do Tribunal de Justiça, Rondon Bassil, negou o segundo pedido de liberdade do ex-secretário.

Bassil argumentou que, embora Permínio não esteja no cargo, sua liberdade traz riscos de que ele possa dar continuidade aos atos investigados, uma vez que a organização não é composta apenas por servidores públicos e sim por particulares.



“Constato, ainda, do exame limitado que esta fase processual permite, que a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas e não há alteração fático-jurídica que permita, por ora, a concessão da liberdade ao paciente”, diz um trecho da decisão.

