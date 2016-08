LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

O ex-secretário de Estado de Administração, César Zílio, em depoimento à Justiça, pediu desculpas por ter integrado o esquema que exigia propina de empresários em troca da concessão e/ou manutenção de contratos dos mesmos com o Estado, na gestão passada.

O esquema é investigado na ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma. O depoimento está sendo prestado em audiência na Vara Contra o Crime Organizado da Capital, no Fórum de Cuiabá, sob a condução da juíza Selma Arruda.

"Estou ressarcindo o erário, eu cometi erros graves, erros que me envergonham muito e envergonham a minha familia, eu devo um pedido de desculpas a esse juízo, ao MPE, à autoridade policial, aos advogados. Eu quero pedir desculpas também para os meu amigos, minha familia e à sociedade", disse ele, na tarde desta sexta-feira (26).

Zílio também afirmou que está arrependido dos crimes que cometeu e que a Operação Sodoma servirá "para promover uma mudança cultural nesse país e trazer uma profunda reflexão às autoridades".

"Tenho certeza que esse processo doloroso, que é o pior da minha vida, deixou marcas que nunca se apagarão, dores psicológicas, morais".

César Zílio e o também ex-secretário da Pasta, Pedro Elias, foram presos preventivamente este ano, mas posteriormente soltos após negociarem os termos de suas respectivas colaborações premiadas com o Ministério Público Estadual (MPE), posteriormente homologadas pela Justiça.

Ambos admitiram ter atuado como "fiscais" da propina no suposto esquema supostamente liderado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

No acordo de delação, César Zílio aceitou devolver R$ 1,35 milhão aos cofres do Estado, valor referente à propina que confessou ter recebido no alegado esquema investigado na operação.

César Zílio também deverá entregar ao Estado o imóvel de R$ 13 milhões adquirido na Avenida Beiro Rio. Na área, o ex-secretário iria construir um shopping popular com 700 salas de aluguel.

Já Pedro Elias se comprometeu devolver R$ 2,05 milhões aos cofres do Estado, valor que admitiu ter recebido a título de propina quando foi titular da Pasta na gestão do ex-governador Silval Barbosa. A devolução será feita por meio da entrega de sete imóveis e pagamentos parcelados em dinheiro.

Como a avaliação destes imóveis soma R$ 840 mil, o ex-secretário se comprometeu a pagar o R$ 1,2 milhão restante em até 18 meses.

César Zílio pede perdão (atualizada às 14h15)

O ex-secretário César Zílio foi o primeiro a prestar depoimento, na condição de colaborador. Ele disse que foi preso no dia 13 de março por ter cometido crimes contra a administração pública e que, de forma voluntária, revelou os crimes, "indicando pessoas, para ajudar no processo".

"Estou ressarcindo o erário, eu cometi erros graves, erros que me envergonham muito e envergonham a minha familia, eu devo um pedido de desculpas a esse juizo, ao MPE, à autoridade policial, aos advogados. Eu quero pedir desculpas também para os meu amigos, minha familia e à sociedade".

"Tenho certeza que esse processo doloroso, que é o pior da minha vida, deixou marcas que nunca se apagarão, dores psicológicas, morais. Tenho certeza que a operação servirá para promover uma mudança cultural desse país, e trazer uma profunda reflexão às autoridades. É chegada a hora dessa roda ter um basta. Eu tomei a decisão de buscar perdão".

Início da propina (atualizada às 14h23)

O ex-secretário contou que participou da campanha de Silval Barbosa, em 2010, na condição de tesoureiro e, posteriormente, foi indicado a secretário de Estado de Administração.

Segundo ele, já em janeiro daquele ano, Silval o chamou para fazer contato com a empresa Consignum, do empresário Willians Mischur, no intuito de buscar recursos para pagar dívidas da campanha.

"Assim o fiz, procurei o empresário, fiz uma proposta inicial e chegamos um entendimento de retorno mensal de propina. Daí começaram os repasses. Começou em fevereiro de 2011 e perdurou até agosto de 2012".

70% da propina ia para o governador (atualizada às 14h30)

Assim como já havia detalhado em sua delação, Zílio disse que Silval exigia que os valores de propina deveriam ser maiores, mas a Consignum sempre dizia que não podia

"O valor final foi de R$ 500 mil. Também aconteceu durante o processo muitas intervenções no sentido de fazer mudança da empresa, porque o governador entendia que o valor repassado era pouco. Dos R$ 500 mil mensais, 70% ia para o governador".

César Zílio que usou parte da propina paga para pagar contas e um terreno de R$ 13 milhões na Avenida Beira Rio. Na denúncia, o MPE disse que a propina recebida pelo governador, entre 2010 e 2015, foi superior a R$ 10 milhões.

Insatisfação de Silval (atualizada às 14h39)

Zílio disse que o empresário Willians Mischur foi procurador pelo governador, por meio do Pedro Elias, para saber qual é o valor da propina que estava sendo pago. A informação foi confirmada pelo próprio Mischur a ele.

"Ele [Mischur] disse que acreditava que o governador estava desconfiado de mim. Assim segui alguns meses. Em agosto, o empresário me procurou novamente e disse que o governador determinou que o pagamento devia ser repassado ao Pedro Elias. Disse que o governador não estava satisfeito comigo".