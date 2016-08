O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, pediu o adiamento do julgamento da denúncia apresentada contra a senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR) e o marido dela Paulo Bernardo na Operação Lava Jato. A análise do caso estava marcada para a próxima terça (30). Ainda não foi marcada uma nova data.

Teori Zavascki, relator da Lava Jato no STF, entendeu que, como Gleisi tem o direito, por lei, de acompanhar o julgamento de questões contra ela, a análise da denúncia não poderia ocorrer enquanto ela atua como juíza no processo de impeachment de Dilma Rousseff.

Na avaliação do ministro, a defesa poderia apontar algum tipo de nulidade caso o julgamento ocorresse enquanto a senadora é juíza no julgamento do impeachment.

Em razão disso, ele pediu o adiamento ao presidente da Segunda Turma, minsitro Gilmar Mendes, e foi atendido. O pedido foi feito antes do início do julgamento de Dilma, na quinta (25).

Os ministros precisam decidir se transformam ou não Gleisi e o marido em réus com base na acusação apresentada em maio pela Procuradoria Geral da República, que aponta indícios de que ambos cometeram os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Bate-boca

Em razão da denúncia, Gleisi bateu boca com o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL) nesta sexta-feira (27), durante a sessão de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff.

Renan disse que intercedeu junto ao Supremo Tribunal Federal para "desfazer" o indiciamento de Gleisi e Paulo Bernardo. A senadora protestou contra a afirmação. Depois, Renan divulgou nota para justificar o comentário.

A acusação

Segundo a acusação, Gleisi, Paulo Bernardo e o empresário Ernesto Krugler "agindo de modo livre, consciente e voluntário, promoveram, em unidade de desígnios e conjugação de esforços, a solicitação e o recebimento de vantagem indevida, em razão de funções públicas subjacentes aos dois primeiros, no montante de R$ 1.000.000,00”.

Conforme a Procuradoria, o dinheiro foi destinado à campanha de Gleisi ao Senado em 2010. O texto diz ainda que o ex-ministro Paulo Bernardo agia como "verdadeiro operador de sua esposa" e ambos sabiam da origem ilícita dos valores.

Senadora nega

A senadora nega ter recebido dinheiro ilícito na campanha. “Eu tenho sofrido com isso desde outubro de 2014, quando vazaram para a imprensa [...] partes de uma delação do doleiro Alberto Youssef, alterada diversas vezes depois, em que ele dizia que havia repassado dinheiro para a minha campanha eleitoral, em 2010, a mando do diretor da Petrobras Paulo Roberto Costa. Não conheço esses senhores. Não pedi nem recebi nenhum recurso”, afirmou em abril no plenário do Senado.

Fonte http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/noticia/2016/08/teori-adia-julgamento-de-denuncia-contra-senadora-gleisi-hoffmann.html