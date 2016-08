A mansão do ex-secretário César Zílio, que pode ter sido construída com dinheiro de propina

O ex-secretário de Estado de Administração, César Zílio, admitiu a possibilidade de ter usado dinheiro oriundo de propina para construir a sua mansão no Condomínio Florais dos Lagos, em Cuiabá, cuja obra custou R$ 2 milhões (veja fotos ao final da matéria).

A declaração foi dada nesta sexta-feira (26), durante audiência na Vara Contra o Crime Organizado, no Fórum da Capital, conduzida pela juíza Selma Arruda.

Zílio é réu e delator da ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma. Ele confessou ter atuado como “fiscal” do recebimento da propina exigida pelo grupo criminoso, em esquema que exigia dinheiro de empresários em troca da concessão e/ou manutenção de contratos com o Estado, entre 2010 e 2015.

O ex-secretário também admitiu, em sua delação, ter usado dinheiro da propina para comprar um terreno de R$ 13 milhões, na Avenida Beira Rio.

“É possível que eu tenha usado dinheiro de propina para construir a minha casa, assim como utilizei para a compra do terreno. Ainda estou levantando essas informações, de forma geral", disse.

O ex-secretário garantiu que irá encaminhar à Polícia Civil todos os documentos relativos à construção da mansão, assim como das transações feitas para pagar a obra.

"Todas essas informações serão levadas para a autoridade competente".

Porém, ele afirmou que, independente da propina recebida, teria e continua tendo dinheiro suficiente para construir a residência.

“Entre os bens que eu declarei, há um rebanho bovino de mais de 5,4 mil animais, que produzem anualmente cerca de 4,5 mil crias, o que gera um faturamento de aproximadamente R$ 4,5 milhões por ano. Eu tinha recurso e tenho recurso suficiente para construir a casa".

“A minha casa no Florais dos Lagos custou R$ 2 milhões a construção, e não R$ 5 milhões como falam. Usei mais R$ 700 mil para a mobília".

Inquérito policial

Marcus Mesquita/MidiaNews O ex-secretário César Zílio: recebimento de propina

Em depoimento prestado nesta semana, o delegado Márcio Vera, da Polícia Civil, revelou que já está em curso uma investigação para apurar se houve ou não a utilização de dinheiro de propina para a construção do imóvel.

A mansão é uma das mais luxuosas do condomínio, com mais de 1000 metros quadrados de área construída, com dois andares, cinco suítes e piscina integrada. Os sistemas de iluminação, som e de ar-condicionado são automatizados. Os lustres, por exemplo, são programados para acender ao detectar a presença do morador. Os materiais, pedras, pisos, vidros e madeira são considerados os mais caros do mercado.

“Estamos esperando o cruzamento dos dados dos cheques da Consignum [empresa que pagava propina a Zílio] para subsidiar a investigação relativa à obra da casa”, afirmou o delegado.

