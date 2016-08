THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O Grupo de Atuação Contra o Crime Organizado (Gaeco) afirmou, em pedido de prisão preventiva e de busca e apreensão, que o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, é “useiro e vezeiro na prática de crimes”.

Ele e mais quatro pessoas foram detidas na última sexta-feira (26), na operação “Castelo de Areia”, acusados de estelionato supostamente praticados por meio da empresa Grupo Soy, deixando prejuízos superiores a R$ 50 milhões às vítimas.

As investigações foram conduzidas pela Polícia Civil e a prisão foi decretada pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

João Emanuel conseguiu no sábado (27), o direito de cumprir prisão domiciliar. Ao MidiaNews, o advogado Irênio Lima disse que seu filho é inocente. Segundo ele, o ex-vereador apenas advogava para a empresa.

É impossível não destacar o fato de que João Emanuel é useiro e vezeiro na prática de crimes objeto desta Vara Especializada

Ao pedir a prisão dos envolvidos, o Gaeco ressaltou que já pesa contra João Emanuel outras quatro ações penais, algumas derivadas da Operação Aprendiz, deflagrada em 2013, "o que demostra uma personalidade voltada para a prática de crimes graves”.

"É impossível não destacar o fato de que João Emanuel é useiro e vezeiro na prática de crimes objeto desta Vara Especializada", diz trecho do pedido assinado pelos promotores Samuel Frungilo, Marcos Bulhões, Carlos Zarour e Marco Aurélio Castro (coordenador do Gaeco).

Além dos depoimentos e provas trazidas pelas vítimas, o Gaeco destacou que um cartão de visita reforça ainda mais os indícios da participação do ex-vereador nos crimes.

"Frisa-se ainda que João Emanuel, conforme cartão de visita cuja cópia encontra-se nestes autos, apresentava-se como vice-presidente do Grupo Soy, o que demonstra com mais clarividência sua participação na organização criminosa".

O Gaeco também afirmou que a prisão contra João Emanuel, Shirlei Aparecida Matsuoka, Walter Dias Magalhães Júnior( marido de Shirlei), Evandro Goulart e Marcelo de Melo Costa (ex-candidato a deputado federal) visa garantir a ordem pública.

"Já que se trata de crimes graves, bem como que nada garante que os representados não voltem a delinquir, já que os golpes estão em franca deflagração e novas vítimas podem ser colhidas pela funesta ação dos representados”, diz outro trecho do documento.

Modus operandi

João Emanuel é acusado de ser o "cabeça" da organização criminosa.

Em depoimento, a vítima Ademir Macorin da Silva afirmou que ex-vereador se apresentou como presidente do Grupo Soy e lhe fez propostas de investimentos bilionários a serem realizados no Estado do Amazonas e em Cuiabá.

O ex-vereador João Emanuel, acusado de liderar esquema

Segundo a vítima, João Emanuel disse que ele teria lucro de R$ 170 milhões, mas, para tanto, deveria disponibilizar o montante de R$ 50 milhões a título de garantia do negócio, dividido em 40 folhas de cheques.

Ainda segundo a vítima, o ex-presidente da Câmara teria utilizado um "falso chinês" para impressionar e dar maior credibilidade à ação dos integrantes da organização criminosa.

"Inclusive, os documentos já carreados aos autos demostram que um dos cheques emitidos pela vítima foram utilizados para mobiliar o escritório da empresa dos representados".

Conforme o Gaeco, Walter Dias também era um dos líderes da suposta organização criminosa, considerando o seu controle sobre a empresa e as ações realizados por meio dela. Ele ainda contava com a ajuda da sua esposa, Shirlei Aparecida sócia proprietária majoritária da empresa Soy.

Já Evandro José Goulart é acusado de participar ativamente no crime perpetrado contra Gilson César do Nascimento, sendo ele o responsável pelas negociações que culminaram com prejuízo em desfavor da vítima, no valor de R$ 180 mil.

Quanto a Marcelo de Melo, o Gaeco afirma que ele participou efetivamente de um golpe de R$ 280 mil.

Jantares caros

No documento, o Gaeco destaca a forma que os acusados seduziam as vítimas. Cita almoços e jantares em hotéis caros, viagens internacionais, locação de imóvel luxuoso e utilização de um "falso chinês" nas negociações.

"Merece destaque a forma sofisticada pela qual os investigados seduzem suas vítimas, já que conforme descoberto pelos diligentes Delegados de Polícia, eles mantém um endereço eletrônico que remete como suposta localização de uma sede da empresa em Nova Iorque que, e verdade, trata-se da localização de um colégio, residências e pequenos comércios”, diz o documento.

Leia mais:

Desembargador do TJ concede prisão domiciliar a João Emanuel