LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, pediu desculpas por ter integrado a organização criminosa investigada na 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, cuja ação penal ele é réu e delator.

Chorando muito, ele se desculpou com a sociedade e com a juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, em audiência que ocorre nesta segunda-feira (29).

"Peço desculpas à senhora, pelo mal que fiz, por ter participado dessa organização. Naquele momento os meus valores eram outros", disse ele, em lágrimas e com voz embargada.

Pedro Elias é acusado de ser um dos "fiscais" da propina em esquema que teria exigido dinheiro de empresários para a manutenção e concessão de contratos de empresas com o Estado. O dinheiro arrecadado era posteriormente usado para quitar favores políticos, despesas de campanha e aquisição de bens pessoais.

O ex-secretário foi preso no final de março, mas solto após iniciar um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Estadual (MPE).

Na delação, ele deu detalhes do esquema e se comprometeu a devolver R$ 2,05 milhões aos cofres do Estado, valor que admitiu ter recebido a título de propina quando foi titular da Pasta na gestão do ex-governador Silval Barbosa.

A devolução será feita por meio da entrega de sete imóveis e pagamentos parcelados em dinheiro. Pedro Elias se comprometeu a devolver os seguintes bens que, segundo ele, foram adquiridos de forma criminosa: dois apartamentos no Edifício Della Rosa, avaliados em R$ 350 mil; uma sala comercial no Edifício Santa Rosa Tower, avaliada em R$ 250 mil; uma sala comercial no Edifício Jardim Cuiabá Office, avaliada em R$ 180 mil; e três terrenos em Várzea Grande, avaliados em R$ 60 mil.

Como a avaliação destes imóveis soma R$ 840 mil, o ex-secretário se comprometeu a pagar o R$ 1,2 milhão restante em até 18 meses.

Confira a audiência em tempo real:

Confirmação de esquema (atualizada às 10h45)

Pedro Elias confirmou o esquema que já havia relatado em sua delação. Ele ressaltou que a organização era composta pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB); o médico e filho de Silval, Rodrigo Barbosa; o ex-chefe de gabinete de Silval, Sílvio Araújo; os ex-secretários de Estado Pedro Nadaf e Marcel de Cusi; o ex-secretário adjunto de Administração, coronel José Jesus Nunes Cordeiro e o procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o "Chico Lima".

"A minha posição era pegar o dinheiro e levar o dinheiro da Consignum. Quando eu assumi a secretaria, eu procurei o Willians [Mischur, dono da Consignum] para checar o valor que vinha sendo pago, a pedido do Silval. Depois o Silval pediu de novo que eu procurasse o Willians e confimasse o valor [R$ 500 mil]. E aí eu passei a receber a propina. Eu tirava um parte para mim, cerca de R$ 100 mil, e passava o resto para ele.