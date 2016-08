LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

O ex-secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas, Energia e Casa Civil, Pedro Nadaf, afirmou que já presenciou o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) autorizando o filho do mesmo, o médico Rodrigo Barbosa, a pegar dinheiro de propina dentro do banheiro do Palácio Paiaguás.

A revelação foi feita em audiência da ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, que ocorre na tarde desta segunda-feira (29). A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

"O Rodrigo eu o via sempre no Palácio. Presenciei o pai [Silval] entregando propina para o Rodrigo, mais de duas vezes. Mas eu vou me reservar ao silêncio de onde veio essa propina. Já presenciei também o governador autorizando o Rodrigo a pegar o dinheiro dentro do seu banheiro no gabinete", contou.

Ele também afirmou que Silval Barbosa transferiu para o MT Par o ex-secretário de Estado de Administração, César Zílio, após desconfiar que Zílio não estaria repassando as propinas da forma correta.

"O governador disse que tinha que silenciar o César e por isso mandou ele para o MT Par".

Em audiência realizada anteriormente, Nadaf - que está preso desde setembro do ano passado - já havia confessado sua participação no esquema que exigia propina de empresários em troca da concessão e manutenção de contratos com o Estado.

Ele se desculpou e prometeu devolver aos cofres públicos o valor que recebeu indevidamente a título de propina.

Confira a audiência em tempo real:

Silêncio de César Zílio (atualizada às 15h40)

Pedro Nadaf contou que, em 2012, Silval Barbosa fez uma grande reforma administativa e, pela suspeita de que o ex-secretário de Estado de Administração, César Zílio, estar o enganando, o ex-governador transferiu Zílio para o MT Par.

"O governador disse que tinha que silenciar o César e por isso mandou ele para o MT Par. Eu particulamente não sabia da questão da Consignum [uma das empresas que pagava propina], vim a saber pela imprensa".

"Quanto ao Marcel [de Cursi, ex-secretário] eu já disse aqui: ele era o grande mentor da organização".

Propina ao filho de Silval (atualizada às 15h57)

Nadaf afirmou que o ex-secretário Pedro Elias disse a ele que foi colocado na gestão a pedido do médico Rodrigo Barbosa, filho de Silval. Segundo ele, o próprio governador confirmou a informação.



"Em outra situação ele [Pedro Elias] me procurou e disse que tinha que encontrar alguma forma para repassar propina para o Rodrigo. Na última situação, o governador pediu para eu falar com o Pedro Elias para conseguir mais propina, mas o Pedro afirmou que não queria mais se enrolar com isso".

Veja trecho do depoimento de Pedro Nadaf:

Participação de outros réus (atualizada às 16h10)

Nadaf falou um pouco sobre a participação do ex-secretário adjunto de Administração, coronel José Jesus Cordeiro, e do procurador aposentado Francisco Lima Filho, o "Chico Lima".

"O coronel Cordeiro tinha uma relação muito forte com o Silvio [Araújo, ex-assessor de Silval]. Já o vi com o próprio governador, tratando de licitações direcionadas, no sentindo de dar ganho para alguma empresa que ia dar retorno para a organização. Já o Chico Lima, como eu já disse antes, dava pareceres favoraveis que fossem contribuir com a organização. Ele atendia diretamente o governador e nos auxiliava na lavagem de dinheiro. Ele tinha uma articulação própria também ".

Ele também admitiu que sua ex-secretária na Fecomércio, Karla Cintra, ajudou nos crimes.



"Ela trabalhava comigo; Eu a trouxe para a organização, ela era ligada mim, ela dava mobilidade para mim. As vezes que eu não podia buscar dinheiro, ela ia, ela tinha uma participação pequena, mas tinha. Ela sabia que o dinheiro era ilícito, mas não sabia de onde vinha".

Riva é citado (atualizada às 16h16)

O ex-deputado José Riva foi confirmado por Nadaf como integrante da organização. O ex-secretário disse que Riva não era um membro direto, mas tinha "muitos negócios" com Silval.

"Sobre o caso da Consignum, em junho de 2014 nós estavamos tratando um assunto da Assembleia na minha sala, quando ele insistia com o governador pela substuição da Consignum. O Silval olhou para o Pedro Elias e falou para ele ver isso aí. Foi aÍ que eu fiquei meio assim, pensei que tinha alguma coisa. Ele [Riva] falou que tinha que mudar porque a outra empresa ia dar resultado bom para nós".

Lavagem da propina (atualizada às 16h23)

Nadaf disse que comprava gado de César Zílio para lavar parte do dinheiro arrecadado com a propina.



"Mas eu vou devolver tudo para o Estado. Quando o Cesar foi preso, ele ficou preso comigo no CCC [Centro de Custódia da Capital] uns três dias. Ele relatou esse negócio do terreno, e aí eu combinei com ele que eu iria ocultar a questão desse gado. O gado ficava em nome do pai do Cesar [Antelmo Zílio]".

A promotora de Justiça Ana Bardusco perguntou se Nadaf tinha conhecimento do terreno de R$ 13 milhões que foi adquirido por Zílio com dinheiro de propina. "Não, soube pela imprensa", respondeu.

Ela também questionou sobre a propina paga por Júlio Tisuji, da empresa Webtech, ao grupo criminoso.

"Não, eu conheci o Júlio há 15 anos, mas não tinha conhecimento desse fato".

Percentual de propina (atualizada às 16h37)

Nadaf explicou que quando o grupo precisava levantar recursos para pagar dívidas de campanha, parte do valor era repassado para quem conseguia a propina.

"Não havia um percentual estabelecido entre os membros da organização".

