JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

O juiz Jorge Alexandre Martins, da 11ª Vara Criminal de Cuiabá, decretou a prisão preventiva do estudante de medicina R.F.C.C., de 31 anos, preso em flagrante na última sexta-feira (26), com 43 comprimidos de ecstasy.

R. foi preso após sofrer um acidente de trânsito. Ele dirigia uma BMW branca quando colidiu com outro veículo na Avenida Isaac Póvoas, e fugiu.

A PM foi acionada e, em rondas, conseguiu alcançar o suspeito na Praça Ipiranga.

Os policiais o revistaram e encontraram um envelope plástico com 43 comprimidos de ecstasy em suas "partes íntimas", segundo o boletim de ocorrência.

De acordo com o tenente Luiz Fernando Lima Façanha da Polícia Militar, o estudante afirmou que comprava a droga em grande quantidade para revender.

"Ele disse que comprava por atacado, uma vez que o preço era menor. Em seguida, repartia com os amigos. Ele vendia cada comprimido por R$ 30", lembrou.

Audiência de Custódia

“Diante da gravidade em concreto da ação delituosa, representada pela apreensão de expressiva quantidade de comprimidos da droga conhecida como ecstasy, justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”

A conversão da prisão em flagrante para preventiva aconteceu após o estudante passar por audiência de custódia, no último sábado (27).

O estudante foi representado pela defensora pública Odila de Fátima Santos, que requereu, durante a audiência, a aplicação de medidas cautelares como o uso da tornozeleira eletrônica e o recolhimento no período noturno, sem poder se ausentar da Comarca antes de avisar o judiciário, mas o pedido foi indeferido.

Segundo o juiz, devido à quantidade de comprimidos encontrados com R., a sua liberdade poderá abalar a ordem pública. Isso porque o jovem é estudante de medicina e frequenta locais de fácil disseminação da droga, "sendo difícil a fiscalização da substância, de modo que sua prisão demonstra necessária para, por ora, cessar sua conduta delitiva”.

O magistrado Jorge Alexandre Ferreira ainda afirmou que o fato de o estudante ter bons antecedentes não é argumento suficiente para colocá-lo em liberdade.

“Diante da gravidade em concreto da ação delituosa, representada pela apreensão de expressiva quantidade de comprimidos da droga conhecida como ecstasy, aliada a excessiva potencialidade ofensiva da substância, o que justifica a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Ainda conforme o juiz, o fato de o estudante ter tentado fugir do local do acidente em questão e de admitir a venda das drogas ilícitas agrava ainda mais a situação.

“Indefiro o pedido de reconsideração formulado pelo advogado do Autuado, que requereu a concessão da liberdade com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão... uma vez que entendo que as medidas cautelares, no presente caso, demonstram-se insuficientes e inadequadas, ante a gravidade concreta da ação delituosa”, decidiu.

Após a prisão decretada, R. foi encaminhado para uma unidade prisional de Cuiabá.

Leia mais sobre o assunto:

Estudante de medicina é preso com 43 comprimidos de ecstasy