O ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, que levou suspensão durante estadia no CCC

O ex-secretário chefe da Casa Civil, Pedro Nadaf – preso desde setembro do ano passado em decorrência da operação Sodoma - teria xingado o diretor do Centro de Custódia da Capital (CCC), Isaias Marques de Araújo, de “corrupto” e “porcaria”.

Nadaf ainda teria tachado de “babacas” e “safados” alguns agentes penitenciários da unidade. A informação consta em documento divulgado plo site Ponto na Curva.

O documento foi apresentado à juiza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, durante audiência da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, na tarde segunda-feira (29), pela defesa do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), Silvio Corrêa Araújo.



O reeducando Pedro Jamil Nadaf ainda lhes atribui a alcunha de "babacas" aos gritos e na frente de todos os outros presos

Silvio, que também é réu na ação, é acusado por Nadaf de fazer ameaças contra a sua vida e de sua família, dentro do CCC.

Nadaf foi transferido da unidade prisional para a base do Serviço de Operações Especiais (SOE) - vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos -, localizado na Avenida do CPA, no dia 15 de abril.

Consta no documento, assinado por Isaias Araújo, que, no dia 13 de abril, Nadaf se negou a cumprir ordens dos agentes penitenciários para receber em seu quarto um preso que tinha acabado de chegar na unidade.

"Neste momento, além da recusa, gritou com os servidores acuando-lhes de estarem lhe perseguindo. O reeducando Pedro Jamil Nadaf ainda lhes atribui a alcunha de "babacas" aos gritos e na frente de todos os outros presos”, diz trecho.

Ainda conforme o documento, dois dias depois Nadaf voltou a gritar com os agentes penitenciários e com o diretor da unidade. “São todos 'puxa-sacos, coniventes e safados".

O documento ainda complementou que, não satisfeito, o ex-secretário "atribuiu a todos os servidores lotados na unidade a alcunha de 'corruptos e porcarias' inclusive este diretor".

Diante da situação, o diretor da unidade proibiu Nadaf de atividades recreativas por 90 dias e o direito de visitas por 60. Entretanto, logo depois, o ex-secretário conseguiu na Justiça o direito de ser transferido para o SOE.

Durante a audiência de segunda-feira, Nadaf não quis se pronunciar sobre o assunto, se limitando a dizer que apenas teve um atrito com um agente penitenciário.

"Choro e confissão"

Na semana passada, Nadaf foi reinterrogado nos autos da Sodoma I e confessou que integrou a organização criminosa que cobrava propina em troca da concessão de incentivos fiscais. Segundo ele , o grupo criminoso era chefiado pelo ex-governador Silval Barbosa.

Já nesta semana, durante o depoimento, ele também afirmou ter presenciado o ex-governador entregando dinheiro a título de propina para o filho do mesmo, o médico Rodrigo Barbosa.

A defesa do ex-secretário deve pedir ainda nesta semana a revogação da prisão dele, tendo como base o fato de que Nadaf está colaborando com a Justiça.

Veja o documento divulgado pelo site Ponto na Curva: