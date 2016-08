LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

O ex-deputado estadual José Riva confessou que recebeu R$ 2,5 milhões do empresário Willians Mischur, dono da empresa Consignum, em esquema investigado na ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma.

A revelação foi feita durante o interrogatório que ocorre na tarde desta terça-feira (30), no Fórum de Cuiabá. A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

A ação apura suposta organização criminosa que teria exigido propina de empresários para a concessão e manutenção dos contratos dos mesmos com o Estado, na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

Segundo o político, o montante era relativo a uma dívida que Silval tinha com ele na compra de uma fazenda.

"A denúncia é em parte verdadeira. Eu tinha alguns negócios com o Silval, compramos uma fazenda em Colniza juntos e, nesse negócio, eu paguei cerca R$ 1,4 milhão adiantado. Em determinado momento, eu fui até o Silval e cobrei esse dinheiro. E ele disse que ia falar para o Willians me passar os R$ 2,5 milhões, que é o valor com juros".

Riva afirmou que o valor que pagou adiantado foi contraído junto a factorings de amigos e, em razão dos juros que correram com o tempo, a dívida de Silval com ele evoluiu para R$ 2,5 milhões em 2014.

No entanto, o ex-deputado alegou que não tinha conhecimento que os R$ 2,5 milhões repassados a ele eram oriundos de propina.

"Eu nunca me achei dono desse contrato. Fui atrás do R$ 2,5 milhões que o Silval me devia. Só soube depois que o dinheiro era de propina".

Na ação, José Riva foi denunciado após o depoimento do empresário Willians Mischur, que relatou ter pago R$ 17,6 milhões ao grupo liderado por Silval e a José Riva para manter o contrato com o Estado.

O ajuste da propina, conforme a ação, teria sido feito com a ajuda do empresário Tiago Dorileo, que também é alvo da Operação Ararath.

O grupo também teria exigido R$ 1 milhão da Zetra Soft, do empresário Fábio Drumond, para que a empresa passasse a gerenciar os empréstimos consignados dos servidores – tarefa então feita pela Consignum.

A tratativa, no entanto, acabou não sendo efetivada e o contrato – assim como as supostas propinas pagas para mantê-lo – continuou com a empresa de Mischur.

Confira a audiência em tempo real:

Riva confessa recebimento de dinheiro (atualizada às 14h28)

O ex-deputado José Riva afirmou que pagou adiantado uma fazenda compra em conjunto com Silval, por R$ 1,4 milhão. Em razão disso, e pelos juros da dívida, Silval passou a lhe dever R$ 2,5 milhões.

Marcus Mesquita/MidiaNews O ex-deputado José Riva (no centro), enquanto aguardava o interrogatório

Para pagar a dívida, segundo Riva, Silval afirmou para o empresário Willians Mischur - que pagava propina mensal de R$ 500 mil a Silval - passasse a pagar a propina a Riva até completar estes R$ 2,5 milhões.

Porém, o ex-deputado disse que não queria receber R$ 500 mil mensais, e sim o valor inteiro.

"Ele [Mischur] deu vários cheques quebrados, um desses cheques o Tiago [Dorileo] ficou com para ele no valor de R$ 500 mil".

Ex-deputado nega extorsão (atualizada às 14h39)

José Riva negou que tenha ameaçado Willians Mischur de colocar outra empresa no lugar caso ele não aumentasse o valor de propina.

"Eu não extorqui o Wilians, já fui procurado por ele com os valores definidos. Ele esteve na minha casa com o Tiago e disse que existia uma pressão da minha parte para trocar a empresa dele por outra. Eu disse que tinha sim empresas interessadas no negócio, mas que não estava fazendo pressão para trocá-lo. Somente disse que apresentei essa empresa para o [José Jesus] Cordeiro (então szcretário adjunto de Administração".

"Eu apresentei várias empresas para o Cordeiro, não quero ser injusto. Apresentei uma de Goiânia, Fortaleza, para participar da licitação. Sobre propina só foi falado com a Zetra, alias já estava conversando isso antes com o Tiago, até achei que era muito R$ 1 milhão".



