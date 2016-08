DO UOL



O TCU (Tribunal de Contas da União) comunicou ao juiz federal Sérgio Moro, que conduz a Operação Lava Jato na 1ª instância, o bloqueio de bens do ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli, do ex-diretor de Serviços da estatal Renato Duque, de empresas de executivos do Grupo Odebrecht e da empreiteira OAS. A Corte ordenou a disponibilidade de R$ 2,1 bilhões.

A decisão do TCU, de 97 páginas, foi anexada aos autos da Lava Jato na sexta-feira, 26. A medida visa a assegurar eventual ressarcimento, no futuro, de prejuízos em duas obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, causados pelo esquema de cartel, corrupção e superfaturamento investigado na Operação Lava Jato.

A Odebrecht informou que a empresa e os executivos não vão comentar. OAS e José Sergio Gabrielli foram procurados mas ainda não se manifestaram sobre o assunto. O advogado de Renato Duque não foi localizado até a publicação desta reportagem.

