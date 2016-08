AIRTON MARQUES

O presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente (Sisma-MT), Oscarlino Alves, ingressou com uma ação de indenização, por danos morais, contra o deputado Wilson Santos (PSDB), que é candidato à Prefeitura de Cuiabá.

A ação foi protocolada no dia 15 de agosto e está sob responsabilidade do juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, do 4º Juizado Cível da Capital.

O sindicalista acusa o parlamentar de tê-lo xingado de “moleque” e “vagabundo” durante uma das reuniões realizadas na sala da presidência da Assembleia Legislativa, em junho deste ano. Na reunião era discutida a greve dos servidores públicos estaduais, motivada pelo não pagamento da Revisão Geral Anual (RGA), de 11,28%.

“O fato foi tão grave, que duas servidoras de outra carreira saíram da mesma reunião abismadas com a conduta do parlamentar ora requerido, conforme se extrai do áudio de uma delas, também anexado nesta ação”, afirmou Oscarlino.

A defesa de Oscarlino - representada pelos advogados Bruno Costa Álvares Silva, Fernanda Vaucher de Oliveira Kleim e João Ricardo Vaucher de Oliveira -, requereu o pagamento de R$ 35,2 mil de indenização.

De acordo com os advogados, em razão da posição do deputado e do momento político, as informações sobre o fato foram veiculadas em toda a mídia estadual, o que teria acarretado dano moral à imagem do sindicalista.

“O dano está evidenciado pelo abalo moral, psíquico, emocional, bem como pela exposição da imagem do Requerente perante grande parte dos dirigentes sindicais do estado de Mato Grosso e parlamentares”, disse.

“A ação do Requerido fora realizada de forma dolosa, com a intenção de praticar as ofensas e acusações que foram praticadas, sendo inequívoca tal conclusão. Preenchidos os requisitos que configuram o ato ilícito, a responsabilidade civil é medida que se impõe”, declarou.

A reunião

O embate entre o presidente do Sisma e do parlamentar foi divulgado pelo MidiaNews, na noite do dia 27 de agosto.

Em dado momento da reunião realizada na presidência da Assembleia Legislativa, o clima ficou tenso.

- "Você age como um moleque", bradou WS.

- "Você que é moleque, retrucou Alves.

- "Você, rapaz. Vagabundo", detonou o parlamentar.

Nesse instante, pessoas que estavam na reunião entraram em cena e o sindicalista se retirou para evitar maiores tumultos.

Ouça o áudio:

Sou um ser humano. Não sou de aço ou de ferro. Eu errei, já pedi desculpas a ele publicamente

Retratação questionada



Na época dos fatos, o parlamentar se retratou dos xingamentos e defendeu que foi uma "reação" à discussão. O discurso, todavia, foi rebatido pelo sindicalista.

“Importante frisar que, embora o Requerido afirme na mídia que houve uma “reação” por uma ofensa primeira e supostamente praticada pelo Requerente, veja que em nenhum momento o Requerente deu causa à ofensa praticada pelo Requerido”, declarou.

“Tampouco contra os deputados ou demais presentes, e sequer excedeu no seu papel de dirigente sindical, tendo sido em todo momento polido com todos os deputados e presentes na referida reunião”, completou.

No documento, Oscarlino também afirmou que Wilson teria declarado que era seu parente. Fato que, segundo o presidente do Sisma, não é verdade.

“Apenas a título de esclarecimento, o Requerido possui um filho que já foi amasiado com a prima do Requerente, relação amorosa que nem existe mais. E mesmo assim, o Requerido, ao tentar aplacar a sua conduta ofensiva, afirma, de maneira inverossímil, que era parente do Requerente, bem como confessa que agiu de maneira equivocada”, declarou.

Imunidade Parlamentar

A defesa de Oscarlino Alves ainda afirmou que o deputado não poderia ser beneficiado pela imunidade parlamentar.

Esta prerrogativa protege os parlamentares por opiniões expressadas em plenário, ou em outros ambientes, desde que tenham correlação direta com o exercício do mandato eletivo.

Os advogados alegaram que o posicionamento de Wilson não teve relação alguma com seu ofício como deputado.

“Sendo um ato individual e deliberado tendente a atingir a hora subjetiva e objetiva do Requerente que ali estava representando os servidores de forma pacifica, legítima e urbana”, afirmou a defesa.

Outro lado

Por meio de nota, Wilson voltou a afirmar que errou ao discutir com o presidente do Sisma, mas que sua atitude foi cometida no “calor das discussões” sobre a greve do funcionalismo publico estadual.

“Sou um ser humano. Não sou de aço ou de ferro. Eu errei, já pedi desculpas a ele publicamente”, disse Wilson, que anunciou que fará uma retratação judicial.

Veja a íntegra da nota:

"O candidato pela Coligação “Dante de Oliveira” à Prefeitura de Cuiabá, Wilson Santos (PSDB), afirmou, nesta terça-feira (30), que errou ao discutir com o presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde e Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma/MT), Oscarlino Alves de Arruda Júnior, durante discussão sobre a Revisão Geral Anual (RGA).

Wilson reafirmou que o erro foi cometido no “calor das discussões” sobre a greve do funcionalismo publico estadual, quando era líder do governador Pedro Taques (PSDB) na Assembleia Legislativa. E lembrou que, inclusive, já se retratou publicamente.

O candidato observou que foi agredido de todas as formas e maneiras, durante o debate sobre a RGA.

“Sou um ser humano. Não sou de aço ou de ferro. Eu errei, já pedi desculpas a ele publicamente”, disse Wilson, que anunciou que fará uma retratação judicial".

