LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O ex-secretário de Estado de Fazenda, Marcel de Cursi, afirmou que foi alvo de um atentado no pátio da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) quando ainda comanda a Pasta.

A revelação foi feita durante seu interrogatório relativo à ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, na manhã desta quarta-feira (31). A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

"Eu dava aula na universidade e um dia cheguei atrasado, eu iria aplicar uma prova. Quando eu saí do carro, um motoqueiro apareceu e disparou vários tiros contra o meu veículo", contou.

De acordo com Cursi, o atentado ocorreu após o ex-secretário ter dobrado a arrecadação do Estado em 90 dias. No depoimento, ele disse que esse desempenho teria descontentado algumas pessoas que, conforme ele, hoje estão lotadas na secretaria.

"Um grupo de pessoas que infelizmente hoje voltou a ocupar cargos na secretaria de fazenda, mas eu prefiro não dar nomes", afirmou.

Na oitiva, ele também classificou a denúncia como "falsa" e que ele foi "vítima" de uma confusão de informações que constam no processo.

"A minha historia de vida todos conhecem, é de um servidor que lutou e lutou pela moralidade".

"A denúncia é falsa. Eu sou inocente em relação a ela, mas eu tenho até dificuldade das ideias, porque nunca participei da compra do terreno, nunca fraudei licitação. Estou tentando organizar, prestar o depoimento para pode auxiliar. Eu vou tentar ajudar, mas também sou vítima dessa confusão de informações onde aparecem fatos que eu desconheço", disse.

Na ação penal, ele é acusado de ser o "mentor intelectual" do grupo criminoso, responsável por criar o arcabouço legal para que os crimes pudessem se concretizar. O esquema era consistente na exigência de propina de empresários para a concessão e manutenção de contratos dos mesmos com o Estado.

Uma das tarefas de Cursi, segundo a denúncia, foi a elaboração da Lei 10207/2014, que dificultava as investigações na secretaria.

Confira a audiência em tempo real:

Cursi nega participação em esquema (atualizada às 09h45)

O ex-secretário afirmou que não cometeu crimes e nem participação da organização criminosa.

"A denúncia é falsa. Eu sou inocente em relação a ela, mas eu tenho até dificuldade das ideias, porque nunca participei da compra do terreno, nunca fraudei licitação. Estou tentando organizar, prestar o depoimento para poder auxilia. Eu vou tentar ajudar, mas também sou vitima dessa confusão de informações, onde aparecem fatos que eu desconheço"

Cursi também negou ter feito tratativas criminosas com os ex-secretários Pedro Nadaf, César Zílio e Pedro Elias, que confessaram participação no esquema.

"Em relação ao Pedro Nadaf, nas transações em que estive com ele, eu olhava para ele e via um homem honesto. A mesma coisa com Pedro Elias e Cesar Zilio. Nunca tratei de questões ilicitas com nenhum deles, minha relação com eles sempre foi institucional. Fiquei supreso com essas declarações dele [Nadaf]".

Ex-secretário alega legalidade (atualizada às 10h02)

A juíza Selma Arruda afirmou que os delatores da ação relataram que Cursi tinha a função de dar legalidades às ações criminosas da organização. "Eu nego", disse o ex-secretáreio.

Cursi também foi questionado sobre a elaboração da Lei 10207/2014, elaborada por ele e que dificultava a fiscalização do Ministério Público Estadual (MPE).



"Esse fato ele não foi escondido de ninguém. O MPE pediu minha prisão porque eu estava interferindo na CPI. Eu disse que não, que estava discutindo a mensagem 45, a posição do MPE era de que não era verdade. O material que foi apreendido, que estava no meu notbook, era a mensagem 45, existiam varias versões da mensagem".

"Essa lei não pode ser satanizada como estão colocando. Eu estava estudando essa lei porque sou um estudioso, o meu interesse era com o Estado. A revogação dela representa o afrouxamento da fiscalização. Eu disse naquela epoca que o estado teria dificuldade financeira em junho de 2016, e que inclusive teria atraso de salario, e é o que esta acontecendo hoje.

Lei 10.207/2014 (atualizada às 10h27)

Segundo Marcel de Cursi, a Lei 10.207/2014 foi criada para evitar o vazamento de informação na Secretaria de Fazenda, e não para dificultar investigações.

"A receita federal adota igual procedimento. A lei tinha um propósito de Estado. Em nenhum momento essa lei foi pensada para fins esdrúxulos, e inclusive eu acho ruim a revogação da lei.

Cursi afirmou que o MPE pediu sua prisão por estar interferindo na CPI da Renúncia e Sonegação Fiscal, na Assembleia Legislativa. Porém, ele negou o fato e disse que era apenas "estudioso" da legislação.

"Eu estava estudando a lei para o bem do Estado na questão econômica. Se algum ato que eu fiz ajudou algum ato ilícito, eu o fiz sem saber. O próprio João Rosa [ex-delator] disse que eu fui usado pelo Pedro Nadaf".

Mais informações em instantes