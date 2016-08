DA REDACÃO



O desembargador Orlando Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, afirmou, durante julgameno recente, que a promotora Ana Cristina Bardusco, do Ministério Público Estadual (MPE), usou um "parecer equivocado" como base para propor uma ação civil de improbidade administrativa no episódio de emissão de cartas de crédito, por meio de um acordo com o Governo do Estado, com agentes da administração fazendária.

“Eu vi os memoriais de outros réus que me trouxeram uma situação bastante interessante. Esta ação penal proposta pela dra. Ana Cristina Bardusco baseia-se em um parecer emitido pela Controladoria Geral do Estado, que todas as outras perícias já realizadas mostraram o equívoco dela”, disse o magistrado.

Perri citou que pareceres feitos pelo Corecom (Conselho Regional de Contabilidade) e do TCE-MT, dizem que o Estado não teve prejuízos ao pagar as cartas de crédito - e que o acordo foi "vantajoso"

Nesta perícia também ficou constando que o acordo realizado pelo Estado foi vantajoso. Entretanto, a dra. Ana Cristina Bardusco se vale de um parecer que outros e tantos outros pareceres já mostraram estar equivocado

“Recentemente, consta dos memoriais que recebi, que o desembargador Pedro Sakamoto também acolheu um pedido cautelar de realização antecipadas de provas. Inclusive, a dra Ana Cristina Bardusco impugnou a contadora inicialmente designada pelo desembargador Pedro Sakamoto, foi nomeado um novo contador para realizar essa perícia, e nesta perícia também ficou constando que o acordo realizado pelo Estado foi vantajoso. Entretanto, a dra. Ana Cristina Bardusco se vale de um parecer que outros e tantos outros pareceres já mostraram estar equivocado”, disse Perri.

R$ 418 milhões

Segundo a ação do MPE, houve falsificação de cartas de crédito e alteração de valores, que culminou com prejuízo de R$ 418,4 milhões dos cofres públicos, de 2008 a 2010. Quinze pessoas foram denunciadas, entre elas odeputado estadual Gilmar Fabris (PSD) e o ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Éder Moraes, atualmente detido por decisão derivada da Operação Ararath.

Entre outros pontos, a ação pede suspensão dos procedimentos administrativos de compensação tributária ou pagamento de precatórios oriundos de parte das certidões de crédito emitidas pelo Estado. A ação que questiona a legalidade de parte desses créditos, além de pedir a nulidade de tais certidões, o que pode levar à anulação do acordo.

