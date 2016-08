LUCAS RODRIGUES E THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

O médico Rodrigo Barbosa, filho do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), acusou o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf de mentir sobre ele em interrogatório, no intuito de sair da prisão.

Rodrigo é réu da ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma e chegou a ser preso. Ele está sendo interrogado nesta quarta-feira (31), no Fórum de Cuiabá. A audiência é conduzida pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

Em audiência anterior, o ex-secretário Pedro Nadaf disse que chegou a ver Silval passando propina a Rodrigo. O ex-deputado José Riva também confirmou que Rodrigo integrava o esquema.

As semelhanças que vejo entre eles é que um [Nadaf] está louco para ser solto, e está inventando muita coisa, e o outro [Riva] não quer ser mais preso, de jeito nenhum, e também está inventando muita coisa

"Com relação a essas acusações, eu vejo uma semelhança entre os dois casos: um do deputado Riva, que me acusou de fazer parte da organização, e do Pedro Nadaf, que também me acusou. As semelhanças que vejo entre eles é que um [Nadaf] está louco para ser solto, e está inventando muita coisa, e o outro [Riva] não quer ser mais preso, de jeito nenhum, e também está inventando muita coisa", afirmou.

Na ação penal, o Ministério Público Estadual (MPE) acusa Rodrigo Barbosa de ser o responsável por angariar empresários dispostos a pagar propina em troca de contratos com o Estado. Ele também teria a função de blindar seu pai das investigações e, em tese, recebeu mais de R$ 400 mil no esquema.

No entanto, em seu interrogatório, ele negou ter participado de qualquer negociação ilícita.

"Nunca autorizei ninguém a falar no meu nome para pegar propina, sequer conheço esses empresários", alegou.

Suposto furto

Um dos fatos que levou ao indiciamento de Rodrigo Barbosa foi a afirmação do ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, feita em sua delação premiada.

O ex-secretário disse que guardava os documentos relativos aos crimes em um apartamento de sua tia. Segundo o delator, o imóvel foi arrombado e os documentos foram furtados, sendo que Rodrigo Barbosa era uma das poucas pessoas que sabiam da existência desse apartamento com a documentação.

Em sua defesa, o filho de Silval afirmou que nunca recebeu propina de Pedro Elias. Ele disse que não furtou qualquer documento e a perícia feita no apartamento confirmou isso.

"Não houve arrombamento. A minha expectativa, agora, é que fique claro que não existe organização criminosa, que eu não faço parte da organização. A minha expectativa é que no final desse processo fique claro isso".

Rodrigo Barbosa também afirmou que foi preso antes de poder esclarecer a sua versão dos fatos.

"Eu fiquei preso por 37 dias. No dia da prisão eu questionei o delegado Lindomar [Toffoli] o motivo da minha prisão e ele disse que era por conta de um depoimento do Pedro Elias, que afirmou que eu invadi o apartamento dele e subtraí alguns documentos. Perguntei se tinha prova e ele respondeu que era a pericia que ia confirmar. Ele (delegado) só foi me ouvir quando eu já estava inserido como réu na ação. Então eu disse para ele que ia permanecer em silêncio, já que eu já era réu. Eu passei o aniversário do meu pai na cadeia, meu aniversário, o Dia das Mães e ainda perdi o nascimento da minha filha", disse, com os olhos lacrimejando.

