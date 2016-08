DOUGLAS TRIELLI E THAIZA ASSUNÇÃO

O ex-governador Silval Barbosa (PMDB) negou, na tarde desta quarta-feira (31), ser o líder do suposto esquema investigado na ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma.

Ele é interrogado pela juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital. Silval é acusado de ser o mentor da organização criminosa que teria exigido propina de empresários em troca da concessão e manutenção de contratos com o Estado, na gestão passada.

Além de negar a acusação, ele rebateu o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, que confessou ter integrado o esquema e afirmou que Silval sabia e controlava a organização.

"Essa denúncia é falsa. Sobre o Pedro Nadaf, eu tive a oportunidade ontem de ouvir o depoimento dele, porque no presídio temos muita dificuldade de ter acesso aos materiais que são produzidos nas denúncias. Para nossa defesa, ela é bem complicada. Hoje, para a senhora ter uma ideia, eu fiquei cinco horas no parlatório com meus advogados e eles ficavam mostrando os documentos por meio de uma tela", afirmou.

“Quem vê o depoimento dele parece nobre, mas ele mentiu para todos”, disse.

Antes que concluísse a fala, a juíza Selma Arruma interrompeu o ex-governador e pediu que ele não contestasse as declarações de Nadaf, mas, sim, que explicasse se participou ou não dos crimes.

"A denúncia me coloca como chefe de organização, depois de todo esse tempo, percebi que dentro do governo tinha uma organização, sim. Ou melhor, mais de uma organização. Mas não participei de nenhuma delas. A primeira organização era composta por César Zílio e o pai dele, Pedro Elias, a esposa do Pedro Elias, o arquiteto Jose da Costa Marques e o escritório dele, a Matriz, e o empresário Willians Mischur", disse Silval se referindo a denúncia da compra do terreno de R$ 13 milhões da Avenida Beira Rio, em Cuiabá.

Dívida de campanha (Atualizada às 15h15)

Segundo Silval, o ex-secretário chegou a dizer que tinha dívida de campanhas anteriores e que precisaria pagá-las.

“O César Zílio já vinha fazendo rolo. Quando ele assumiu a secretaria chegou a comentar para mim que tinha dívida de campanha, mas não há nenhum governo que não tenha caixa dois, nenhuma eleição que não tenha caixa dois. Ele apresentou que existia dívida de campanha, dívida do Governo anterior e ele queria arrumar uma forma de ajudar”, afirmou.

"Ele (César Zílio) disse que havia uma empresa que não tinha nenhum vínculo com o Governo, mas, sim, com os bancos, para resolver isso. Eu autorizei que ele procurasse essa empresa, mas participei só até aí. Depois de preso que fiquei sabendo do tamanho da estrutura que ele (César Zílio) montou com o Wilians”, disse.

"O Willians posa, agora, de vítima, mas ele não é vitima. Ele próprio já disse que todos os governos que passaram tinham acordos", completou.

“Virei uma senha: não quer ficar na cadeia, fala que a culpa é do Silval” (Atualizada às 15h25)

“Esse depoimento que o Wilians fez e disse que foi no meu apartamento é mentira. Na única vez que estivemos juntos, ele me disse que precisaria ajuda no contrato e eu falei com ele que tinha que procurar a secretaria"

"Inventaram essa história fantasiosa contra mim para não ficar na cadeia. O Willians ficou três dias na cadeia e falou que acabou com a vida dele, o Pedro Elias, o César Zílio, Riva mesma coisa. Eu virei uma senha, não quer ficar na cadeia, fala que a culpa é do Silval".

Depoimento de Riva (Atualizada às 15h30)

Sobre o depoimento de José Riva, que afirmou ontem, que recebeu R$ 2,5 milhões da Consignum por conta de uma dívida de uma fazenda que comprou com o ex-governador, Silval afirma que comprou a fazenda com o Riva, mas que não o devia. "Eu não devo nada para o Riva, não é brincadeira quando eu digo que virei uma senha".

"O Pedro Elias ficava com o dinheiro da Consignum só para ele. Depois o Riva entrou no meio desse contrato, queria arrumar outra empresa, mas o Wilians para não perder o contrato pagou para o Riva. Essa aqui já é outra organização", disse Silval.

"Vocês não tem noção do quanto ele (José Riva) cria problema, eu vivia sob pressão 24 horas para lidar com problemas criados por Riva e por outros deputados", afirma Silval para sustentar que Riva tinha sim poder de interferir e atrapalhar o seu governo , apesar de ser do Legislativo.

Silval nega dinheiro no banheiro (Atualizada às 15h35)

A juíza Selma Arruda, então, pergunta se Silval recebia dinheiro no banheiro do seu gabinete, como apontado por ex-secretários. O ex-governador nega.

Silval aproveita a oportunidade para se dizer perseguido pelo atual Governo, que criou o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira).

"O Cira foi criado especificamente para me fiscalizar, todos os colaboradores foram chamados lá antes de fazer delação”, disse.

Envolvimento de Rodrigo Barbosa (Atualizada às 15h40)

A juíza questiona sobre o envolvimento de Rodrigo Barbosa, seu filho, na organização.

"Eu queria deixar registrado, sei que tem uma série de colaboradores, pode jogar toda a culpa em mim, que eu apodreça na cadeia, mas por que colocar meu filho nessa história? Espero que a senhora avalie bem isso, estão tentando imputar coisa a ele que não tem nada a ver. Não sei o que levou o Nadaf e o Riva a falar aquelas coisas dele, só me leva a pensar que é para se livrar da cadeia", disse.

Gerenciamento fraudulento de contratos (Atualizada às 16h00)

Em relação a Pedro Elias, Silval nega ter sido informado que ele estava recebendo propina ou que tinha conhecimento de gerenciamento fraudulento de contratos.

"Tinha Pedro Elias como um amigo, não sei o que levou ele a falar aquilo do Rodrigo", lamenta Silval.

Sobre Silvio, explica que o conheceu antes de ser governador. Por conta disso, classificou como "lamentável" as acusações de que o ex-chefe de gabinete seria uma pessoa violenta. Ressaltou, ainda, que Silvio exercia apenas as "atividades inerentes à profissão".

Palanque de Walace (Atualizada às 16h10)

A defesa questiona sobre acusações do Ministério Público referente ao ex-prefeito de Várzea Grande, Walace Guimarães (PMDB).

"O Walace só me pediu para ajudar ele no palanque, nunca me pediu mais nada", afirma Silval Barbosa que nega ter conhecimento sobre repasse de dinheiro para gráficas ligadas a Walace.

"O César Zílio não tem escrúpulo nenhum” (Atualizada às 16h18)

Ao responder perguntas do advogado de Silvio Corrêa, Silval diz que Zílio “não tem escrúpulos” e envolveu toda a família em esquema de corrupção.

"O César não tem escrúpulo nenhum... assinar um contrato sabendo que o pai dele estava morto. Ele tem coragem de tudo, até envolver a esposa dele, que não vi aparecer em processo nenhum. Este é um processo marcado por equívocos. O César participou sozinho dessa compra do terreno e envolveu a família dele. Pegou dinheiro da Consignum para comprar casa, terreno, imóvel”, disse.

“Os contratos são todos fraudulentos e com a participação efetiva do Wilians. Ele (Willians Mischur) vem aqui e diz que fez os negócios enquanto César estava na Secretaria. Mas ele continuou com esse contrato até 2015 e 2016, enquanto tentavam burlar os roubos que eles fizeram no meu governo”, completou.

Negativas (Atualizada às 16h30)

Questionado pela defesa, Silval afirma que não sabe de nenhum envolvimento do ex-secretário de Fazenda, Marcel de Cursi, na organização criminosa.

O advogado Ulisses Rabaneda questionou se Silval tinha conhecimento de propina de Wilians Mischur por algum membro do seu governo: "Não".

O advogado questiona, então, se Silval tem conhecimento sobre direcionamento de licitação para as empresas WebTech e Zetra. Silval responde que não e afirma também que não tinha conhecimento de pagamento de propina do proprietário da WebTech, Julio Tisujo.

Rabaneda questiona se ele tinha conhecimento de uma empresa de consultoria de Pedro Jamil Nadaf, e Silval, novamente, responde que não.

Sem Boletim de ocorrências (Atualizada às 16h35)

"Eu nunca vi alguém ser ameaçado e não registrar nenhum boletim de ocorrências. Eu acho um absurdo isso", respondeu Silval sobre a denúncia de que o Coronel Jose Nunes Cordeiro fazia ameaças aos secretários de seu governo.

Em seguida a defesa questiona sobre a compra do terreno de R$ 13 milhões da Avenida Beira Rio. A área teria sido adquirida por César Zílio por meio de cheques e dinheiro a título de propina do empresário Willians Mischur.

"Eu só tomei conhecimento disso pela imprensa", resumiu Silval.

