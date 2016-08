AIRTON MARQUES

Dois desembargadores da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso votaram, no início da tarde desta quarta-feira (31), por negar o pedido do ex-secretário de Estado de Educação (Seduc), Permínio Pinto, que tenta anular a ação penal derivada da Operação Rêmora, na qual ele é réu.

A ação tramita na Vara Contra o Crime Organizado da Capital, sob responsabilidade da juíza Selma Arruda.

Na sessão desta quarta-feira, os desembargadores Rondon Bassil Dower Filho (relator) e Alberto Ferreira de Souza votaram por manter a competência da Justiça Estadual, e, consequentemente, a prisão de Permínio no Centro de Custódia da Capital, onde está recluso desde o dia 20 de julho.

O julgamento, no entanto, foi adiado por conta do pedido de vistas do desembargador Pedro Sakamoto.

Mesmo com o placar desfavorável, o pedido de Permínio ainda pode ser atendido, já que os dois desembargadores que votaram de forma contrária à nulidade podem mudar seus votos na próxima sessão de julgamento.

Na ação, Permínio é acusado de ser o chefe de uma suposta organização criminosa que teria fraudado, no ano passado, pelo menos 10 licitações da Seduc, cujas obras estavam orçadas em R$ 17 milhões, mediante pagamento de propina em troca da divisão de licitações entre empresários que integravam o cartel.

Justiça Federal

A tese dos advogados de Permínio Pinto - Valber Melo e Artur Osti - é sustentada no fato de os contratos e convênios supostamente fraudados serem relativos a construção e reformas de escolas no Estado.

Como tais obras teriam sido custeadas com recursos federais, a defesa alega que a competência para apurar o caso é da Justiça Federal, não da Justiça Estadual, como determina o artigo 109, inciso IV da Constituição Federal.

“No presente caso, é preciso frisar que, se não bastasse a natureza da fonte, os recursos federais repassados pelo convênio firmado entre a SEDUC/MT e o FNDE [Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação] são alvo de posterior prestação de contas perante o órgão de controle federal, qual seja, o Tribunal de Contas da União”, diz trecho do habeas corpus.

Segundo a defesa, a verba utilizada para as obras não foi simplesmente repassada pela União e incorporada ao orçamento do Estado, mas sim repassada por meio de convênio, cuja fiscalização compete ao Tribunal de Contas da União.

“Não há como tentar manter os atos decisórios praticados pela magistrada manifestamente incompetente nos atos. O primeiro ato investigativo levado em efeito pelo Gaeco, na data de 9 de outubro de 2015, quando coletou uma interceptação ambiental de forma ilegal, já existia ali a notícia dos recursos federais, que hora a defesa vem alardear a nossas excelências. Não é, então, aquela hipótese de que havia um juiz aparente de ilegalidade na ordem, mas, o que houve foi desatenção”, afirmou Osti, durante sua defesa oral, nesta quarta-feira.

Marcus Mesquita/Midianews O advogado de Permínio Pinto, Artur Osti

“Principalmente por parte do Gaeco, que cuidou mais de adjetivar meu cliente – essa péssima prática acusatória -, do que cuidar da atribuição que teria para estar investigando aqueles crimes”, completou.

Elementos insuficientes

Em seu voto, assim como em sua decisão liminar (provisória), o desembargador Rondon Bassil reafirmou que cabe à juíza Selma Arruda analisar a tese de suposta nulidade de toda a Operação Rêmora, cujas investigações resultaram na prisão do político.

O desembargador ainda declarou que a defesa do ex-secretário não conseguiu comprovar se as investigações da operação se tratam, na verdade, de danos causados a União.

“O feito, se não estava, há época da liminar, instruído suficientemente, se quer, quanto a matéria da competência ou incompetência, o que se dirá sobre as alegações de que os contratos vinculados na ação sejam provenientes de verba federal? Além de que, não temos elementos suficientes para examinar se há ofensa a bens e serviços da União. E a sede própria para apreciação de tal matéria é a ação originária”, afirmou.

O mesmo entendimento foi acompanhado pelo desembargador Alberto Ferreira de Souza. Todavia, o desembargador Pedro Sakamoto pediu vistas para analisar melhor o caso.

Envolvimento de Permínio

Na decisão que decretou a prisão, Selma Arruda relatou que, após a deflagração da 1ª fase da Rêmora, em maio, o Gaeco conseguiu provas que “revelaram a existência de outros integrantes do grupo delituoso”.

Um desses integrantes seria Permínio Pinto, cujas provas o apontam como o “chefe” das alegadas fraudes.

“Do que se infere do acervo probatório trazido pelo Parquet, a liderança da organização criminosa pelo representado Permínio Pinto Filho na forma referida na representação é uma probabilidade bastante alta”, disse ela.

Uma das provas contra o ex-secretário, segundo a juíza, foi obtida por meio do depoimento espontâneo do engenheiro eletricista Edézio Ferreira da Silva.

No depoimento (veja AQUI), o engenheiro afirmou que, a pedido de Giovani Guizardi - dono da Dínamo Construtora e até então considerado o líder do esquema - alugou uma sala comercial na Avenida Miguel Sutil, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá, local que teria sido usado para reuniões “mais reservadas” do empresário.

Marcus Mesquita/MidiaNews O ex-secretário da Seduc, Permínio Pinto, que continua preso no CCC

A existência da sala para estas reuniões foi confirmada por outros empresários, que relataram ser aquele o local onde Guizardi fazia a exigência de propina para liberar a eles os pagamentos que a Seduc lhes devia.

Com esta informação, de acordo com Selma Arruda, o Gaeco conseguiu obter novos indícios de que Permínio Pinto “também fazia parte do bando criminoso”.

“Conforme pode ser observado, as diligências trouxeram aos autos cópia da via original do livro de controle de acesso ao Edifício Avant Garden Business, onde consta que na data de 18̸08̸15, entre as 13h08min e 14h35min, o representado Permínio Pinto Filho [...] esteve no local”.

A juíza ressaltou que a visita do ex-secretário ao local foi feita pouco mais de um mês antes da reunião – gravada pelo Gaeco - em que os empresários acusados teriam feito a divisão das licitações da Seduc.

Ainda na decisão, a magistrada citou que um dos empresários envolvidos, Luiz Fernando da Costa Rondon, da Luma Construtora, disse ter sido cooptado pelo servidor Fábio Frigeri a ir conversar com Giovani Guizardi para tentar receber as medições que a Seduc deveria lhe pagar.

A reunião de Luiz Rondon com Giovani Guizardi ocorreu no mesmo período da visita de Permínio ao local das tratativas. No depoimento, o empreiteiro ainda relatou que Fábio Frigeri confirmou que a solicitação de propina teria o aval de Permínio.

“Verifica-se, assim, que os elementos probatórios trazidos aos autos demonstram que a existência de uma organização criminosa liderada pelo representado Permínio, na forma referida pelo Ministério Público na representação, é uma probabilidade bastante alta”.

Operação Rêmora 1

A denúncia derivada da 1ª fase da Operação Rêmora aponta crimes de constituição de organização criminosa, formação de cartel, corrupção passiva e fraude a licitação.

Em maio deste ano, o juiz Bruno D’Oliveira Marques, substituto da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, recebeu a denúncia.

Já são réus na ação penal: Giovani Belato Guizardi, Luiz Fernando da Costa Rondon, Leonardo Guimarães Rodrigues, Moises Feltrin, Joel de Barros Fagundes Filho, Esper Haddad Neto, Jose Eduardo Nascimento da Silva, Luiz Carlos Ioris, Celso Cunha Ferraz, Clarice Maria da Rocha, Eder Alberto Francisco Meciano, Dilermano Sergio Chaves, Flavio Geraldo de Azevedo, Julio Hirochi Yamamoto filho, Sylvio Piva, Mário Lourenço Salem, Leonardo Botelho Leite, Benedito Sérgio Assunção Santos e Alexandre da Costa Rondon.

Também respondem à ação penal os ex-servidores da Seduc, Wander Luiz dos Reis, Fábio Frigeri, e o servidor afastado Moisés Dias da Silva.

As investigações apontaram também que o grupo seria composto por três núcleos: de agentes públicos, de operações e de empresários.

O núcleo de operações, após receber informações privilegiadas das licitações públicas para construções e reformas de escolas públicas estaduais, organizou reuniões para prejudicar a livre concorrência das licitações, distribuindo as respectivas obras para 23 empresas, que integram o núcleo de empresários.

Por sua vez, o núcleo dos agentes públicos era responsável por repassar as informações privilegiadas das obras que iriam ocorrer e também garantir que as fraudes nos processos licitatórios fossem exitosas, além de terem acesso e controlar os recebimentos dos empreiteiros para garantir o pagamento da propina.

Já o núcleo de empresários, que se originou da evolução de um cartel formado pelas empresas do ramo da construção civil, se caracterizava pela organização e coesão de seus membros, que realmente logravam, com isso, evitar integralmente a competição entre as empresas, de forma que todas pudessem ser beneficiadas pelo acordo.

No aditamento, foram denunciados o ex-secretário de Estado de Educação Pemrínio Pinto e o engenheiro civil Juliano Haddad. O aditamento foi recebido juíza Selma Arruda.

Na 1ª fase, foram presos o empresário Giovani Guizzardi; os ex-servidores públicos Fábio Frigeri e Wander Luiz; e o servidor afastado Moisés Dias da Silva.

