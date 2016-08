DA REDAÇÃO



A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, acolheu pedido liminar do Ministério Público Estadual (MPE) e determinou o sequestro de 23 veículos, 12 imóveis urbanos e dois imóveis rurais dos réus de duas ações penais oriundas da “Operação Seven”,

A decisão foi dada no dia 8 de agosto e cumprida nesta quarta-feira (31). A operação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO).

A lista inclui bens registrados em nome dos ex-secretários de Estado Pedro Nadaf e Marcel de Souza Cursi; do médico Filinto Corrêa da Costa; do advogado João Celestino Corrêa da Costa Neto e de seu irmão Filinto Corrêa da Costa Júnior; do procurador aposentado Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, o "Chico Lima"; e dos empresários Marcos Amorim da Silva e Roberto Peregrino Morales.



Na decisão, a juíza Selma Rosane Santos Arruda também determinou a expedição de ofício à BrasilPrev Seguros e Previdência S/A para bloqueio dos valores aplicados em planos de previdência em nome de Filinto Correa da Costa, até o valor de R$ 7 milhões.

Conforme o Gaeco, no decorrer das investigações foi comprovado que Filinto Corrêa efetuou três aplicações em previdência privada nos valores de R$ 1.100.000,00, R$ 1.500.000,00 e R$ 150 mil para lavar parte do dinheiro desviado do Estado de Mato Grosso.



“Nos autos da ação penal correlata a este incidente há provas que demonstram que os representados se valeram de pessoas interpostas e com “ares” de legalidade para se apoderarem de dinheiro público. Assim não é demasiado se concluir que certamente também agirão da mesma forma para blindarem seus patrimônios e colocá-los a salvo do Poder Judiciário valendo-se de inúmeros mecanismos escusos para burlar a Lei”, destacou a magistrada.



De acordo com a primeira denúncia oferecida pelo Gaeco, a organização criminosa era formada, basicamente, por dois centros de competência: o Núcleo de liderança, integrado pelos investigados Silval da Cunha Barbosa, Pedro Jamil Nadaf e Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, vulgo “Chico Lima”; e o Núcleo de Mediadores, composto pelos investigados José de Jesus Nunes Cordeiro, Wilson Gambogi Pinheiro Taques, Arnaldo Alves de Souza Neto e Afonso Dalberto.



Entre as irregularidades praticadas estão a recategorização, mediante violação da legislação ambiental nacional e estadual, da unidade de conservação denominada Parque Estadual Águas do Cuiabá para unidade da espécie “estação ecológica” e acréscimo de 727,9314 hectares à sua área; aquisição fraudulenta pelo Estado de Mato Grosso de uma área rural já adquirida pelo próprio Estado e a realização de pagamento de despesa sem previsão na Lei Orçamentária Anual vigente ao tempo do fato, com a utilização de Notas de Ordem Bancária ExtraOrçamentárias (NEX), violando as regras legais de direito público financeiro.



Consta na decisão judicial, que após o oferecimento da primeira denúncia o Gaeco constatou a ocorrência de mais 11 fatos relacionadas às condutas de lavagem e/ou ocultação dos valores desviados, fato que motivou o oferecimento de uma segunda denúncia. Desta vez, foram acionados Filinto Correa da Costa, João Celestino da Costa Neto, Filinto Correa da Costa Júnior, Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, Pedro Jamil Nadaf, Marcel Souza de Cursi, Afonso Dalberto, Luciano Cândido Amaral, João Justino Paes Barros, André Luis Marques de Souza, Roberto Peregrino Morales, Marcos Amoria da Silva e Antonia Magna Batista da Rocha.



Os prejuízos causados aos cofres públicos, segundo o Gaeco, giram em torno de R$ 7 milhões.



Confira a lista dos bens sequestrados:

Bens sequestrados de Pedro Nadaf:

- Sete imóveis urbanos localizados na Capital;

- Volkswagen Enseada MGII, de cor vermelha, ano 1974, modelo 1974;

- VolksWagen Puma GTS, cor azul, ano 1980, modelo 1980;

Bens sequestrados de Marcos Amorim da Silva:

- Três imóveis urbanos localizados na Capital;

- Um imóvel rural em Poconé;

- Um Toyota Bandeirantes, de cor branca, ano 1998, modelo 1998;

- Uma motocicleta Yamaha YBR 125K, de cor preta, ano 2005, modelo 2005;

Bens sequestrados de Marcel de Cursi:

- Um imóvel urbano em Cuiabá;

- Uma Toyota Hilux SW4 D, cor preta, ano 2002, modelo 2002;

Bens sequestrados de Luciano Cândido de Amaral:

- Dois imóveis rurais em Rosário Oeste;

- Um veículo JTA Suzuki Intruder 250, de cor preta, ano 1998, modelo 1998;

- Um veículo R/Federal DF, de cor preta, ano 2013, modelo 2013;

- Um veículo Toyota Etios HB Platinum, de cor preta, ano 2014, modelo 2014;

- Um veículo Fiat Strada Working CD, de cor cinza, ano 2015, modelo cinza;

Bens sequestrados de Filinto Corrêa da Costa:

- Um veículo GM Chevrolet D10, de cor bege, ano 1984, modelo 1984;

- Aplicação financeira junto à BrasilPrev Seguros e Previdência S/A;

Bens sequestrados de João Celestino Corrêa da Costa Neto:

- Um veículo Mitsubishi Pajero, de cor prata, ano 2013, modelo 2013;

- Um veículo Jeep Cherokee, de cor preta, ano 2014, modelo 2014;

- Um veículo Peugeot 206, de cor preta, ano 2007, modelo 2007;

- Um veículo Toyota Hilux SW4, de cor preta, ano 2008, modelo 2008;

- Um veículo BMW X6, de cor preta, ano 2010, modelo 2010;

Bens sequestrados de Filinto Corrêa da Costa Júnior:

- Dois veículos Ford F1000: um de cor azul, ano 1980, e outro de cor dourada, ano 1984;

- Dois veículos Volkswagen Gol 1.6: um de cor prata, ano 2003, modelo 2004, e outro de cor verde, modelo 1998, ano 1999;

- Um veículo BMW R1200, de cor branca, ano 2014, modelo 2015;

- Um veículo R/Boxcar, de cor preta, ano 2015, modelo 2015;

Bens sequestrados de Roberto Peregrino Morales:

- Um veículo Fiat Tempra Ouro 16V, de cor cinza, ano 1993.