THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) confirmou que não houve arrombamento no apartamento onde mora a tia do ex-secretário de Estado de Administração Pedro Elias, de onde teria, em tese, sumido documentos relativos aos crimes investigados na 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma.

O suposto arrombamento do apartamento, localizado no edifício Rio Sena, no bairro Goiabeiras, em Cuiabá, foi uma das alegações feitas pela Delegacia Fazendária (Defaz) para pedir a prisão do filho do ex-governador Silval Barbosa, o médico Rodrigo Barbosa, no dia 25 de abril.

O pedido teve como base o depoimento do ex-secretário de Estado de Administração, Pedro Elias, que é reu da ação penal e delator do esquema. Ele contou que Rodrigo Barbosa era um dos poucos que sabiam da existência do apartamento para o armazenamento dos documentos e que o filho de Silval também integrava o esquema, na função de cooptar empresários a pagar propina em troca de contratos.

O médido ficou 37 dias preso, mas foi solto após a juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, entender que Rodrigo Barbosa comprovou que não estava na Capital na data que teria acontecido a violação.

Não havia danos aparentes na superfície da porta social, esta que era confeccionada em madeira, não apresentada marcas de fricção ou mossas que indicassem que a porta sofreu algum tipo de força para que fosse rompida

O resultado da perícia foi entregue à juíza Selma Arruda, durante audiência da ação penal, na segunda-feira (29).

“Não havia danos aparentes na superfície da porta social, esta que era confeccionada em madeira, não apresentada marcas de fricção ou mossas que indicassem que a porta sofreu algum tipo de força para que fosse rompida. Observando a fechadura embutida, não se notou qualquer dano às suas partes sendo que esta não apresentava folga ou desencaixada em relação a porta”, diz trecho do documento.

“Foram realizados testes para verificar o funcionamento da fechadura e esta apresentava funcionamento normal tanto para a ação de trancar como de abrir com uma ou duas voltas na chave”.

Já no armário de onde teriam sumido os documentos, a perícia - apesar de verificar que a dobradiças estavam intactas - concluiu que não é possível confirmar se houve ou não arrombamento.

“Na base do armário, no ponto onde existe o orifício de encaixe de trinco e em sua borda inferior havia fragmentação de madeira. Estes danos podem ser provenientes de instrumento contundente ou ser provenientes do impacto repetitivo com o trinco decorrente do tempo de uso do armário”.

“Não faço parte de organização”

Durante audiência na quarta-feira (31), todavia, Rodrigo Barbosa afirmou que nunca recebeu propina de Pedro Elias e que não furtou qualquer documento.

"A minha expectativa, agora, é que fique claro que não existe organização criminosa, que eu não faço parte da organização. A minha expectativa é que no final desse processo fique claro isso", pontuou.

Veja o documento:

Leia mais sobre o assunto:

Filho de Silval acusa Pedro Nadaf de mentir para sair da prisão