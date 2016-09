YURI RAMIRES

O desembargador Orlando de Almeida Perri, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, negou o habeas corpus que pedia a soltura do empresário Marcelo de Melo Costa, preso na última semana durante a Operação Castelo de Areia, da Polícia Civil.

A decisão liminar (provisória) é da última quarta-feira (31 de agosto). A operação investiga golpes aplicados por uma suposta quadrilha de estelionatários liderada, em tese, pelo ex-vereador João Emanuel.

A defesa do investigado tentou desqualificar sua participação nos crimes, sob o argumento de que as investigações remontam ao ano de 2014, quando Marcelo atuava como vendedor do Grupo ABC Shares, não possuindo qualquer relação com o Grupo Soy, alvo da operação.

Há indícios de que o paciente [...] está envolvido em dois crimes de estelionato

“O beneficiário jamais fez parte do quadro de funcionários do citado Grupo Soy, assim como não detinha conhecimento do procedimento adotado pelo Grupo ABC Share, razão pela qual, ao seu ver, sua atuação era totalmente lícita, já que não participava da elaboração dos contratos, não assinava como parte, tampouco como testemunha”, diz trecho do pedido.

A defesa também alegou que o pedido de prisão foi feito com base em “achismos, conjecturas e meras ilações”, uma vez que a atuação de Marcelo teria se limitado a dois episódios, envolvendo as vítimas Teilor Seidler e Ademir Marcorin.

Soltura negada

No entanto, ao negar a liberdade, o desembargador citou que, segundo a investigação policial, em julho de 2014 Marcelo atuaria como “testa de ferro” do investigado Walter Dias Magalhães Júnior – proprietário da empresa ABC Shares.

O empresário Marcelo Costa

“De fato, assiste razão ao impetrante ao consignar que há indícios de que o paciente, pelo menos até o presente estágio das investigações, está envolvido em dois crimes de estelionato, e que tais fatos delituosos foram praticados em meados de 2014”, explica a trecho da decisão.

Outro fato destacado pelo desembargador é uma conversa entre Marcelo e uma das vítimas, onde para ele “percebe-se claramente que ele não era um mero vendedor ou interlocutor a mando de Walter, mas, pode-se inferir que o beneficiário intermediava, ativamente, a negociação, inclusive, indicando o número da conta para qual deveria ser realizada a transferência”.

Por fim, Perri afirmou não visualizar a presença de elementos hábeis para reconhecer a ilegalidade da prisão.

