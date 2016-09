LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

O desembargador Alberto Ferreira de Souza negou novo pedido de soltura formulado pela defesa do ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, Sílvio César Corrêa Araújo, preso por conta da Operação Sodoma.

A decisão, em caráter liminar (provisório), foi dada no dia 31 de agosto. Sílvio Araújo é réu na ação penal derivada da 2ª e 3ª fase da Operação Sodoma, que apura suposto esquema consistente na exigência de propina a empresários em troca da concessão de contratos com o Estado.

No habeas corpus, Sílvio Araújo tentou “embarcar” na decisão que determinou o afastamento da juíza Selma Arruda da ação penal derivada da Operação Arqueiro, da qual Sílvio Araújo também é réu.

Segundo a tese da defesa, feita pelos advogados Victor Borges e Leonardo Moro, não faria sentido que a juíza Selma Arruda fosse suspeita para julgar Sílvio Araújo na Operação Arqueiro, “mas, todavia, continuar lhe processando noutro” processo, no caso, na Sodoma.

Desta forma, a defesa pediu que o processo fosse suspenso e que o ex-chefe de gabinete fosse solto do Centro de Custódia da Capital (CCC), “por não ser razoável a manutenção da custódia cautelar enquanto o feito está suspenso”.

No mérito, os advogados ainda pediram que a ação fosse desmembrada em relação a Sílvio Araújo, para que ele responda o processo separadamente e sob a responsabilidade de outro magistrado(a).

Os fundamentos que levaram à declaração de suspeição da autoridade apontada como coatora se vinculam a circunstâncias objetivas e impessoais, não podendo ser trazidos, por arrastamento automático, ao caso dos autos

A defesa também citou que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento que o magistrado declarado suspeito em processo antecedente [Arqueiro] não pode julgar o réu em processo posterior [Sodoma].

Sem “carona”

O relator do habeas corpus, desembargador Alberto Ferreira, entendeu que, a princípio, a suspeição declarada na Operação Arqueiro não se aplica à Sodoma.

Conforme o magistrado, o precedente do STJ é válido quando o juiz demonstra interesse pessoal contra o réu.

Porém, no caso de Selma Arruda, a suspeição foi declarada em razão de a juíza ter se convencido prematuramente da procedência da acusação, “maculando sua imparcialidade”.

“Em nenhum momento se evidenciou animosidade entre a douta magistrada e os acusados, ou circunstâncias de caráter pessoal que porventura evidenciassem o desejo da excepta de prejudicar a excipiente (Roseli de Fátima Meira Barbosa) e os codenunciados”.



“Noutros termos, os fundamentos que levaram à declaração de suspeição da autoridade apontada como coatora se vinculam a circunstâncias objetivas e impessoais, não podendo ser trazidos, por arrastamento automático, ao caso dos autos”.

Alberto Ferreira ainda destacou que a decisão que afastou a juíza Selma Arruda da ação penal da Operação Arqueiro ainda não transitou em julgado, ou seja, ainda pode ser revertida, “de sorte que o deferimento da providência almejada pelos impetrantes, mormente em caráter liminar, seria no mínimo temerário”.

“Sendo assim, por não visualizar, ao menos por ora, situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, devendo a controvérsia ser objeto de deliberação após a tramitação regular do habeas corpus”, decidiu.

Alvo da Sodoma

A prisão de Silvio Araújo foi baseada, em parte, no depoimento do empresário Willians Mischur, dono da empresa Consignum.

Em seu depoimento, Mischur relatou o início do alegado esquema de propinas para manter contratos na gestão do ex-governador.

Ele contou que, em 2011, foi procurado pelo ex-secretário de Administração, César Zílio, e começou a pagar propina para que o contrato da Consignum com o Governo do Estado (firmado em 2008) continuasse em vigor.

À Polícia Civil, Willians Mischur revelou ainda que chegou a se reunir com Silvio Araújo e César Zílio para apresentar os relatórios de faturamento de sua empresa e comprovar que não conseguiria pagar mais do que o valor combinado anteriormente.

Nesta reunião, conforme o depoimento do empresário, Zílio teria defendido sua empresa, afirmando que o pagamento da propina estava sendo realizado corretamente.

“Em uma reunião ocorrida na SAD [Secretaria de Estado de Administração], no gabinete de César Zílio, esse disse ao declarante que Silvio Cesar Correa de Araújo, chefe de gabinete de Silval Barbosa, queria tirar a empresa do declarante, pois segundo o que Silvio dizia para Cesar, havia outra empresa que iria pagar mais para a execução do contrato [...] Cesar defendeu a empresa do declarante, dizendo na frente de Silvio que os pagamentos de propina estavam sendo realizadas da maneira combinada, não havendo motivo para realizar mudança no serviço prestado pela empresa”, diz trecho do depoimento de Willians Mischur.

O dono da Consignum ainda revelou que Silvio Araújo fazia parte de um grupo que defendia a retirada de sua empresa do Governo do Estado e que, mesmo após a conversa com o ex-secretário César Zílio, continuou a tentar revogar o contrato.

“Ainda sobre Silvio Cesar Correa de Araújo, se recorda que em algumas ocasiões Pedro Elias [ex-secretário de Administração] ligou para Silvio dizendo que havia resolvido com a empresa do declarante, sendo que tal afirmação significava que havia feito o pagamento e que eles iriam continuar trabalhando com a Consignum [...]”, diz outro trecho do depoimento do empresário.

No mandado de prisão, a juíza Selma Arruda afirmou que a ameaça realizada por Sílvio Araújo comprova “que o mesmo tinha grande poder de influência sobre o líder Silval Barbosa, a quem servia fielmente como chefe de gabinete”.

“Quanto a Silvio Cesar Corrêa de Araújo, pessoa cuja figura é recorrente em ações penais que envolvem Silval da Cunha Barbosa e versam sobre recebimentos ilícitos, vê-se que, novamente, teve também participação importante nos fatos em apuração”.

Já na ação penal da 1ª fase da Sodoma, ele é acusado de ter integrado a suposta organização criminosa que teria lucrado R$ 2,6 milhões com a o recebimento de propina do empresário João Batista Rosa. O empresário teria sido coagido a pagar os valores para não perder os incentivos fiscais recebidos por suas empresas.

Nesta investigação, Sílvio Araújo é suspeito de ter recebido R$ 25 mil de forma ilícita.

