DA REDACÃO



O site jurídico Ponto na Curva divulgou, em reportagem publicada na manhã desta terça-feira (27), que o Ministério Público Estadual (MPE) e delegados da Polícia Civil chegaram a pedir a prisão preventiva dos empresários Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, e Valdir Piran Júnior, do Grupo Piran.

Ambos foram conduzidos coercitivamente à Delegacia Fazendária durante a 4ª fase da Operação Sodoma.

Leia a íntegra da reportagem da jornalista Antonielle Costa:

Os empresários Alan Malouf e Valdir Piran Júnior chegaram a ter um pedido de prisão preventiva, mas este não foi acatado pela juíza Selma Rosane dos Santos, da 7ª Vara Criminal, que, no entanto, fixou algumas medidas cautelares.



De acordo com o Ministério Público Estadual, Alan Malouf foi operador de parte da propina recebida pela suposta organização criminosa comandada pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB), uma vez que há fortes indícios de que tinha conhecimento da origem dos recursos que ele aplicou.



Ainda segundo órgão, ele é detentor de “informações valiosas” à investigação e por isso deve ser ouvido separadamente.

Embora exista suficiente arcabouço probatório para trazer ao juízo a convicção de alta probabilidade de autoria em relação a estas pessoas, os elementos dos autos me fazem concluir que se trata de personagens que não compunham a organização criminosa



Em sua decisão, a juíza Selma Rosane consignou que embora Alan e Piran Junior tivesse o conhecimento da origem ilícita do dinheiro, isso não é elemento suficiente para decretar a custódia cautelar e sendo assim, rejeitou o pedido.



“Embora exista suficiente arcabouço probatório para trazer ao juízo a convicção de alta probabilidade de autoria em relação a estas pessoas, os elementos dos autos me fazem concluir que se trata de personagens que não compunham a organização criminosa, apenas interagiram com ela nesse episódio e até quiçá em outro, mas sem vínculo suficiente para permitir a conclusão de que compunham ou integram a organização criminosa”, diz um trecho da decisão.



A juíza destacou também que embora tenham concorrido para a lavagem de dinheiro não há elementos para chegar a conclusão de que se tratam de pessoas perigosas que enseje a adoção da medida extrema que é o decreto prisional.



Medidas cautelares



Embora a juíza não tenha decretado a prisão de Alan e Piran Junior ela fixou algumas medidas cautelares, são elas: comparecimento mensal ao juízo a fim de informar endereço e justificar atividades; proibição de se ausentar da Comarca sem autorização do juízo; proibição de manter contato com os demais acusados, colaboradores ou testemunhas; proibição de frequentar órgãos públicos estaduais e a imediata entrega dos passaportes em juízo.

Condução Coercitiva



Alan e Piran Junior foram conduzidos coercitivamente para Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Contra a Administração Pública (Defaz) ontem (26), durante a deflagração da 4ª fase da Operação Sodoma.



A investigação contra Alan Malouf partiu dos depoimentos do ex-secretário de Estado, Pedro Nadaf, que já esteve 11 meses e hoje está em liberdade após confessar seus crimes.



Nadaf contou em seu interrogatório durante fases anteriores da Sodoma, que pagou R$ 950 mil para o empresário referente a uma dívida do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) com Alan, em virtude uma festa realizada no ano de 2011, ano de sua posse.



Ele disse ainda que certa vez tomou conhecimento de que o ex-secretário de Planejamento, Arnaldo Alves era amigo de Alan e que inclusive iria deixar sua parte da propina com ele, pois já havia sido dono de factoring e sabe investir.



Nadaf destacou que em meados de 2014 se reuniu com Alan juntamente com Arnaldo. Durante a conversa os ex-secretários informaram ao empresário que tinham um dinheiro de propina e queriam deixar com ele.



Sabendo da origem ilícita, Alan concordou em aplicar o dinheiro a 1% ao mês e Nadaf lhe repassou os valores recebidos, bem como Arnaldo.



Nadaf entregou R$ 1 milhão ao empresário que teria rendido R$ 750 mil. Ele disse ainda que Alan havia lhe prometido a pagar R$ 100 mil, a título de propina, por ter lhe ajudado a receber de outros empresários.



Sodoma IV



A Defaz deflagrou a quarta fase da Operação Sodoma, que apura o desvio de dinheiro público realizado através de uma das três desapropriações milionárias pagas pelo governo Silval Barbosa, durante o ano de 2014. Os trabalhos de investigações iniciaram há mais de um ano.



O ex-governador, preso no Centro de Custódia de Cuiabá, teve novamente uma prisão preventiva cumprida, além de Marcel De Cursi, Arnaldo Alves, Silvio César Correia Araújo e Valdir Piran.



Também foi preso Francisco Gomes de Andrade Lima Filho, procurador de Estado aposentado, foi preso por mandado de prisão preventiva no Rio de Janeiro (RJ), por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).



Para prestarem interrogatórios foram conduzidos coercitivamente Valdir Piran Junior, Eronir Alexandre, Marcelo Malouf, José Mikael Malouf, Willian Soares Teixeira, Ademir Beraldi, Eliane Maria da Silva, Catarino José da Silva Neto, Alan Malouf e Jair Santana, além do cumprimento de buscas e apreensão em residências e empresas dos investigados.



As diligências realizadas evidenciaram que o pagamento da desapropriação do imóvel conhecido por Jardim Liberdade, localizado nas imediações do Bairro Osmar Cabral, nesta capital, no valor total de R$ 31.715.000,00 à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários Ltda., proprietária do imóvel, se deu pelo propósito específico de desviar dinheiro público do Estado de Mato Grosso em benefício da organização criminosa liderada pelo ex-governador do Estado de Mato Silval da Cunha Barbosa.



De todo o valor pago pelo Estado pela desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15.857.000,00, retornaram via empresa SF Assessoria e Organização de Eventos, de Propriedade de Filinto Muller, em prol do grupo criminoso.