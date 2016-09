ANTONIELLE COSTA

DO PONTO NA CURVA

Réu confesso de ter integrado uma organização criminosa que teria dilapidado os cofres públicos durante a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB), o ex-secretário de Estado Pedro Nadaf, embora sua defesa negue, vem atuando como uma espécie de “delator”.

Em depoimento no dia 25 de julho, na sede do Ministério Público Estadual, na presença dos delegados Marcio Moreno e Alexandra Fachone, Nadaf revelou mais um caso envolvendo o pemedebista de quem era braço direito, desta vez, com a então deputada Luciane Bezerra, esposa do atual deputado Oscar Bezerra e candidata a prefeita em Juara (norte de MT).



O ex-secretário contou que em 2014 foi chamado pelo ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e que ele lhe disse possuir uma dívida com Luciane no valor de R$ 1 milhão e a mesma não estaria satisfeita em receber os valores dão mãos do ex-chefe de gabinete, Silvio Cezar Correa e sim do ex-secretário por ser pessoa de confiança.



Após a determinação de SIlval, o ex-secretário repassou a deputada o valor de R$ 700 mil oriundo de propina e desvio de dinheiro público, que foi entregue a ela pessoalmente no gabinete da Casa Civil, sendo parte em dinheiro e outra em cheques, inclusive em nome do colaborador Filinto Muller.

A deputada Luciane Bezerra, que teria recebido valores de Nadaf



Nadaf contou ainda que Luciane o procurou por quatro vezes entre os meses de maio e agosto de 2014 e lhe repassou os valores para a quitação da dívida, que ele disse não conhecer a origem.



“Que não sabia dizer acerca da origem dessa dívida entre Luciane Bezerra e Silval Barbosa, contudo sabe dizer que se tratava de uma dívida no valor de R$ 1 milhão, referente a algo ilícito que cometeram, mas que Silval nada disse ao interrogando, provavelmente sendo algo referente a algum benefício efetuado pela então deputada a Silval na Assembleia Legislativa. Que para pagar essa dívida de Silval com Luciane Bezerra, o interrogando utilizou de dinheiro oriundo de outras situações de desvios de dinheiro público ou propina destinada a Silval Barbosa. Que Luciane Bezerra sabia que pagamento da dívida seria efetuado através de desvios de recursos públicos”, diz um trecho do depoimento.



Embora o nome da ex-deputada tenha sido citado, ela não figurou entre os investigados da Operação Sodoma IV, deflagrada ontem (27), pela Delegacia Fazendária.

Outro lado

Em contato com a ex-deputada Luciane Bezerra, atual candidata a prefeita de Juara, ela afirmou que há havia sido alertada sobre uma possível retaliação, já que seu marido, o deputado Oscar Bezerra (PSB), é presidente da CPI das Obras da Copa na Assembleia Legislativa, que investiga supostos desvios cometidos pelo ex-governador Silval Barbosa e sua equipe de Governo.



“Fui alertada para cuidar com esse jogo sujo. E isso se concretizou uma semana antes da campanha. Já contatei meu advogado e pedi que faça uma petição me colocando à disposição da Justiça para esclarecimentos, bem como minhas contas bancárias. Nunca tive negócio nenhum com Silval. Pelo contrário, eu e o Zeca Viana éramos os únicos deputados de oposição, todo mundo conhece meu posicionamento. Denunciei várias irregularidades das obras da Copa, fiz um relatório apartado da CPI do MT Saúde. Ele está sendo usado para cumprir uma ameaça que recebemos lá trás”, afirmou.