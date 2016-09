TOSHIO JR

Vinte e um detentos que cumprem prisões preventivas no Centro de Custódia de Cuiabá irão participar em outubro de um curso de aplicador de revestimento cerâmico, dentro da unidade. O curso será realizado pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

No local, estão detidos vários "ilustres" da política de Mato Grosso, como o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e os ex-secretários de Fazenda, Marcel Souza de Cursi; de Gabinete, Sílvio Cézar Correa de Araújo. Eles estão detidos por ordem judicial dentro da "Operação Sodoma".

Outro ex-secretário de Silval detido no local é Éder de Moraes Dias, que atuou na Casa Civil, Fazenda e Secopa. Ele cumpre prisão por envolvimento em crimes investigados na "Operação Ararath".

Também estão no mesmo local o ex-secretário de Educação, Esportes e Lazer do Estado, Permínio Pinto Filho (PSDB), e os ex-servidores da Pasta, Fábio Figeri e Wander Luiz dos Reis. Eles cumprem prisão preventiva em decorrência da "Operação Rêmora".

Outro preso no CCC - que também fará o curso - é o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel Moreira Lima. Contra ele há cinco mandados de prisão nas operações "Aprendiz 1 e 2", "Assepsia", "Castelo de Areia" e "João de Barro".

Em ofício enviado ao juiz da Vara de Execuções Penais de Cuiabá, Geraldo Fidélis, o diretor do CCC, Márcio Rossi, pede explicações sobre quais os detentos que não podem comunicar-se entre si por causa das investigações estarem em andamento. Com a orientação, serão formadas as turmas e horários.

O curso terá duração de até 40 dias com 160 horas. As aulas serão teóricas e práticas. Os presos irão colocar os azulejos e pisos dentro da própria unidade prisional.

Veja fac-símile do ofício: