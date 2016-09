THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, recebeu a denúncia contra o ex-presidente da Câmara de Cuiabá, João Emanuel, e outras sete pessoas acusadas de integrar esquema de estelionato supostamente praticados por meio da empresa Grupo Soy.

A decisão foi proferida nesta segunda-feira (26) e tem como base a investigação da “Operação Castelo de Areia”, da Polícia Civil. Os prejuízos causados às vítimas do grupo, segundo as investigações, foram superiores a R$ 50 milhões.

Além de João Emanuel, passam a ser réus na ação penal o irmão do ex-vereador, o advogado Lázaro Roberto Moreira Lima; o pai dos dois, o juiz aposentado Irênio Lima; os empresários Walter Dias Magalhães Júnior, sua mulher Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal, e Marcelo de Melo Costa; o contador Evandro José Goulart; e o comerciante Mauro Chen Guo Quin.

Walter, Marcelo e Evandro estão presos desde o dia da operação, deflagrada no dia 26 de agosto. O ex-vereador também teve o mandado de prisão expidido, mas conseguiu na Justiça o direito cumprir a determinação em casa. No último dia 16, porém, ele foi preso por conta de outra operação e levado para o Centro de Custódia da Capital.

Na decisão desta segunda, a juíza citou argumentações do Ministério Público Estadual (MPE) de que os acusados praticaram "golpes milionários" por intermédio das empresa American Business Corporation Shares Brasil Ltda e Soy Group Holdin America Ltda.

O empresário Walter Magalhães é apontado como líder da organização

No total, foram descobertos, até o momento 7 vítimas, “mas após a deflagração da operação os documentos apreendidos evidenciam que outras pessoas teriam sido prejudicadas pela organização criminosa”.

“Consta na denúncia que o modus operandi da organização seria o seguinte: inicialmente captavam pessoas que tinham interesse em obter empréstimos com juros menores ou de investir em empreendimentos imobiliários; em seguida acertavam o valor do suposto empréstimo ou do investimento, que são sempre de valores altíssimos; firmavam pré-contratos do suposto empréstimo/investimento; e, após, solicitavam determinada quantia (sempre valores altos, proporcionais ao valor do suposto empréstimo) que, segundo eles, era necessária para a concretização do empréstimo/investimento; após receber os valores repassados pelas vítimas começavam a dar “desculpas”, não empregavam os valores conforme prometido e tampouco devolviam as quantias pagas pelas vítimas.”, diz trecho da decisão.

Conforme a magistrada, o MPE aponta o empresário Walter Magalhães como líder da organização. Ele contava com ajuda da sua esposa, Shirlei Arrabal.

Já João Emanuel, seu irmão Lázaro Moreira e seu pai Irênio Lima configuram como sócios da empresa e agiam ativamente na captação de vítimas.

O empresário Marcelo de Melo e o contador Evandro Goulart também teriam participação ativa na captação de vítimas e tratativa dos empréstimos fraudulentos.



Por fim, a organização criminosa contava com o auxílio do chinês Mauro Chen Guo Qin que se apresentava como dono de um banco estrangeiro, e atuava diretamente na tratativa dos empréstimos fraudulentos.



“Assim, verificando que a inicial acusatória atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal. Desta forma e, ainda, verificando não incidir nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, recebo a denúncia oferecida pelo Ministério Público em face de Walter Dias Magalhães Júnior, João Emanuel Moreira Lima, Shirlei Aparecida Matsouka Arrabal, Lázaro Roberto Moreira Lima, Evandro José Goulart, Marcelo de Melo Costa, Irênio Lima Fernandes e Mauro Chen Guo Quin, qualificados às fls. 02/04, por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade, conforme documentos angariados na fase inquisitorial”, decidiu a magistrada.

Na decisão, Selma Arruda ainda autorizou o compartilhamento de provas da ação penal com o Núcleo de Ações de Competência Originária do Ministério Público e com a Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, tendo em vista que, em seu interrogatório, o acusado Walter Magalhães relatou que João Emanuel teria afirmado que teria “comprado” uma decisão judicial para poder negociar uma área localizada nas proximidades da Avenida do CPA.

A juíza também solicitou a instauração de inquérito policial para investigar se o ex-vereador cassado João Emanuel é integrante da organização criminosa denominada Comando Vermelho.

Isso porque Walter Magalhães também confessou em depoimento que João Emanuel tinha a intenção de assassinar a própria magistrada.

Segundo o depoimento, o ex-vereador iria contar com a ajuda de integrantes da facção criminosa.



