O ex-secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, e o empresário de factoring, Valdir Piran, – presos em Brasília na última segunda-feira (26) em decorrência da 4ª fase da Operação Sodoma –, chegam nesta quarta-feira (28), às 16h, em Cuiabá.

De acordo com informações da Polícia Civil, os dois vêm acompanhados do delegado Anderson Veiga, da Delegacia Fazendária, em um voo comercial.

Do aeroporto, Arnaldo Alves e Valdir Piram seguirão para o Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames de corpo de delito. Logo depois serão encaminhados para o Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

Eles devem prestar depoimento sobre a operação na tarde de quinta-feira (29), na Defaz.

A ação da Delegacia Fazendária investiga um suposto esquema que teria desviado pelo menos R$ 15,8 milhões dos cofres públicos, por meio do pagamento da desapropriação de um terreno do bairro Jardim Liberdade, na Capital.

Além deles, também tiveram novos mandados de prisão cumpridos: o ex-governador Silval Barbosa e os ex-secretários Marcel de Cursi e Silvio César Correia Araújo (que já estão presos) e o procurador aposentado Francisco Lima Filho, o “Chico Lima” que foi preso no Rio de Janeiro.

Conforme a Polícia Civil, o recambiamento do procurador aposentado será realizado na sexta-feira (30). Ainda não há informações sobre o horário.

O esquema

A investigação aponta que o pagamento da desapropriação do imóvel, no valor total de R$ 31.715 milhões a uma imobiliária –, teria tido o propósito de desviar dinheiro público em benefício da organização criminosa liderada por Silval Barbosa.

De todo o valor pago pelo governo na desapropriação, o correspondente a 50%, ou seja, R$ 15.857 milhões, teria retornado em prol da organização criminosa através de uma empresa de assessoria e organização de eventos.

De acordo com a investigação, a maior parte do dinheiro desviado, um total de R$ 10 milhões, teria ficado com o ex-governador Silval Barbosa, apontado como chefe do esquema, que usou o montante para pagar uma dívida de campanha com o empresário Valdir Piran.

O restante do valor teria sido dividido entre os demais participantes, no caso, os ex-secretários Pedro Nadaf, Marcel De Cursi, Arnaldo Alves de Souza Neto, o ex-presidente do Intermat, Afonso Dalberto, e o procurador aposentado Francisco Lima.

Cinco empresários também foram conduzidos coercitivamente para prestar depoimento. Também foram cumpridos de buscas e apreensão em residências e empresas dos investigados.

Os investigados Valdir Piran e Arnaldo Alves tiveram os mandados de prisão cumpridos em Brasília, com apoio da Polinter do Distrito Federal. Já Chico Lima foi preso no Rio de Janeiro.

A operação teve como base algumas colaborações premiadas, confissões, análise de documentos e afastamentos de sigilos bancários e fiscal de todos os envolvidos.

