O ex-secretário de Estado Pedro Nadaf revelou que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB), em 2013, pediu que metade da dívida de R$ 1 milhão, contraída com o empresário Alan Malouf, fosse paga com dinheiro desviado da Secopa (Secretaria Extraordinária da Copa), então chefiada por Maurício Guimarães.

A informação consta no depoimento de Nadaf dado à Delegacia Fazendária, no dia 25 de julho, ocasião em que ele confessou ter participado do esquema investigado na 4ª fase da Operação Sodoma.

O interrogando chegou a participar de uma reunião junto com Maurício Guimarães e Alan Malouf na sala do interrogando na Casa Civil, onde Maurício Guimarães se comprometeu a quitar com Alan o valor de R$ 500 mil da dívida

A dívida de R$ 1 milhão era relativa às despesas com a festa de posse de Silval, realizada em 2011 pelo Buffet Leila Malouf, do qual Alan é sócio.

Segundo Nadaf, Alan Malouf foi até à Casa Civil, entre o final de 2013 e início de 2014, falar com ele sobre o não pagamento do débito.

O ex-secretário então passou a demanda a Silval Barbosa, que determinou que Nadaf arrumasse dinheiro desviado para pagar metade da dívida, sendo que os outros R$ 500 mil Silval iria “determinar que Maurício Guimarães pagasse mediante recursos desviados da Secopa”.

Vários esquemas

Apesar do combinado, o ex-secretário chefe da Casa Civil relatou que Maurício Guimarães não cumpriu a determinação e pagou somente R$ 50 mil dos R$ 500 mil que deveria repassar ao sócio do buffet.

Dessa forma, coube à Nadaf viabilizar outros meios para pagar os R$ 950 mil restantes a Alan Malouf.

“Que para pagar esse montante da dívida de Silval Barbosa com o buffet, o interrogando, pelo que se recorda, usou de valores obtidos em vários esquemas de desvio de dinheiro público e pagamentos de propinas pela organização criminosa”.

Nadaf relatou que, para levantar o montante, utilizou R$ 200 mil que recebeu no esquema investigado na 4ª fase da Sodoma, ou seja, o desvio de cerca de R$ 15,8 milhões por meio do pagamento da desapropriação de uma área, no valor de R$ 31,7 milhões, à empresa Santorini Empreendimentos Imobiliários.

Outros R$ 150 mil, segundo o ex-secretário, foram conseguidos no esquema apurada na Operação Seven: a compra de uma área de terra na região do Manso, de forma duplicada e superfaturada, por R$ 7 milhões.

Mais R$ 200 mil, conforme Nadaf, foram conseguidos por meio de parte do dinheiro de propina obtido da Construtora Ampla, “além de outras fontes de dinheiro ilícito que não se lembra no momento”.

“Os pagamentos foram entregues em mãos para Alan Malouf, que tinha ciência de que esses pagamentos eram oriundos de desvios de recursos públicos”.

Veja fac-símile do depoimento: