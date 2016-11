ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

O desembargador Marcos Machado, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), afirmou que a juíza Flávia Catarina Amorim Reis, da Vara de Execução Fiscal de Cuiabá, manipulou dados no sistema virtual de processos do tribunal - o Apolo - quando atuava na 10ª Vara Criminal de Cuiabá, para aumentar sua produtividade.

A fala foi proferida na última quinta-feira (17), durante sessão do Tribunal Pleno, após o desembargador pedir vista ao processo que avalia a abertura ou não de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) contra a juíza.

Marcos Machado apresentou seu entendimento sobre os autos, que vão na contramão ao voto da desembargadora – e relatora do processo – Maria Erotides Kneip.

Para ele, os autos constatam que houve “má-fé” por parte da juíza, enquanto que a desembargadora não encontrou indícios de infração disciplinar.

A decisão sobre a abertura ou não do PAD contra Flávia Catarina Reis foi novamente adiada - para data ainda não definida - após pedido de vista do desembargador Rui Ramos, compartilhado pelo desembargador Orlando Perri.

Segundo apurou a correição da Corregedoria Geral de Justiça do TJ-MT, Flávia Catarina Reis teria lançado processos de maneira indevida no sistema Apolo a fim de alterar seu relatório de produtividade. Foi constatado que processos eram duplicados, lançados “em branco” e algumas sentenças físicas divergiam das sentenças eletrônicas.

Além disso, o relatório constatou que o rendimento da magistrada, entre os anos de 2011 a 2013, foi considerado “baixíssimo”.

“Constatou-se que mais da metade dos processos em trâmite estavam paralisados, 51,37%, segundo dados da corregedoria”, afirmou Marcos Machado.

Para esses a magistrada sabia utilizar o sistema, só não sabia utilizar o sistema para os erros que a corregedoria identificou

O desembargador, durante sua fala, fez um comparativo entre o caso da juíza, em que 14 processos aguardaram sentença por mais de um ano e outro caso, julgado pelo tribunal em 2011, em que uma magistrada foi condenada por atrasar um processo por oito meses.

“Não se apresenta aceitável a um tribunal à luz dos princípios da imparcialidade e da impessoalidade, como afirmei na sessão pretérita em que pedi vista, adotar dois pesos e duas medidas para julgar fatos análogos ou semelhantes”, afirmou o desembargador.

Marcos Machado transcreveu o raciocínio do desembargador Orlando Perri, que rebateu a afirmação de Flávia Catarina de que o sistema não oferece segurança.

Para Perri - e no entendimento de Machado - as anomalias constatadas só poderiam se originar de ação humana, e não por erro do sistema.

“Eu fui muito cuidadoso porque não é, de maneira nenhuma, a minha intenção fazer juízo de valor para A ou B”, afirmou Marcos Machado.

“Eu procurei entender como é que funciona o sistema Apolo, para verificar se realmente nós poderíamos admitir que o assessor é que é o culpado, e por isso que estou elaborando, com segurança, estas premissas”.

Ele afirmou que foi possível constatar que a juíza sabia utilizar o sistema por meio dos processos que foram registrados como concluídos.

“Para esses a magistrada sabia utilizar o sistema, só não sabia utilizar o sistema para os erros que a corregedoria identificou. No caso, acessou-se corretamente o sistema e nele se inseriu conteúdo indevido por mais de uma vez, repetidamente”, disse.

Marcos Machado afirmou que esta é a terceira sindicância para apurar as supostas irregularidades cometidas pela magistrada. As anteriores, segundo ele, “foram arquivadas por maioria sem qualquer efeito pedagógico, porque se houvesse nós não estaríamos na terceira”.

Com estas considerações, e, segundo ele, utilizando os mesmos fatos em que Maria Erotides não encontrou indícios de infração, o desembargador votou pela abertura do procedimento administrativo em desfavor da magistrada.

O desembargador Alberto Ferreira de Souza acompanhou o entendimento de Marcos Machado, enquanto os desembargadores Rondon Bassil Dower Filho e Nilza Maria Pôssas de Carvalho acompanharam o voto da relatora do caso, Maria Erotides Kneip. Os demais aguardam o pedido de vista.

“Anomalias”

Em 2014, Flávia Catarina Amorim teve recusada sua inscrição no concurso de remoção para vaga na 1ª Vara de Fazenda Pública por motivos semelhantes.

Ela foi barrada em função de alegada “baixíssima” produtividade e diversas “anomalias” constatadas em sua atuação na 10ª Vara Criminal de Cuiabá, como o suposto lançamento de sentenças inexistentes para aumentar a produtividade.

De acordo com o desembargador Orlando Perri, na época presidente do TJ-MT, a magistrada havia proferido 127 sentenças com resolução do mérito em 2013, número considerado muito aquém do ideal.

Outro lado

A juíza Flávia Catarina afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto.

Leia mais:

Juíza é barrada por “baixíssima” produção e “anomalias”