O juiz Agamenon Alcântara Moreno Júnior, da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, manteve o desconto do Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias (valor de 1/3 do salário normal, que é recebido a mais no período de descanso) de defensores públicos do Estado.

A decisão foi proferida no dia 11 de novembro, em ação proposta pelo Sindicato dos Defensores Públicos do Estado de Mato Grosso (Sindep/MT), que pediu a restituição do desconto realizado nos salários da categoria, nos últimos cinco anos, por parte do Estado.

De acordo com o sindicato, tal verba possui natureza indenizatória e por isso não poderia ser tributada pelo Imposto de Renda.

Em sua defesa, o Estado de Mato Grosso, inicialmente, apontou a incompetência da Justiça Estadual para julgar a ação, uma vez que o imposto descontado dos defensores é na esfera da União.

Além disso, o Estado alegou que o desconto realizado segue determinação da Constituição Federal e entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF).

Desconto legal

Em sua decisão, o juiz Agamenon Alcântara rebateu a alegação do Estado quanto à competência do julgamento do processo.

De acordo com o magistrado, por se tratar de servidores do Estado, o pedido de restituição poderia ser analisado pela Vara Especializada sem maiores prejuízos.

“Considerando que a presente demanda versa sobre imposto de renda incidente sobre os vencimentos de servidores públicos estaduais, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo, inexistindo interesse da União no feito e, via de consequência, a competência para processar e julgar o processo é da Justiça Comum Estadual”, afirmou.

Em seguida, o juiz declarou que o pedido do Sindep não poderia ser aceito, pois, mesmo se tratando de verba indenizatória, não há proibição para tais descontos.

Para justificar seu entendimento, o magistrado citou decisões em ações similares em que a Justiça concordou com os descontos referentes ao Imposto de Renda sobre o terço constitucional de férias.

“Os substituídos processuais do autor são Defensores Públicos que tiveram retidos em seus vencimentos o adicional de férias gozadas (terço constitucional de férias gozadas); logo, é legítima a cobrança do tributo, devendo ser julgado improcedente o pedido inicial”, pontuou.

Caso similar

Em Mato Grosso, os promotores e procuradores de Justiça do Ministério Público Estadual (MPE) também questionaram o desconto.

Em agosto deste ano, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) manteve a decisão que cassou a isenção do desconto do imposto.

Os membros do MPE haviam recebido o direito da isenção em novembro de 2014, por decisão da mesma turma.

Porém, o benefício sofreu um revés do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Corte, em julgamento realizado em novembro de 2015, decidiu que deve incidir o Imposto de Renda, uma vez que há acréscimo patrimonial com o recebimento do terço de férias.

