O Ministério Público Estadual (MPE) está destinando, por meio de Termos de Ajustamento de Conduta, cerca de R$ 4,5 milhões para a Prefeitura de Cuiabá. O dinheiro terá que ser obrigatoriamente aplicado nas obras do Parque das Águas e de revitalização da Orla do Porto.

O valor, de acordo com o promotor de Justiça Mauro Zaque, da 11ª Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, está sendo arrecadado de empresas que atuam na área de construção civil, e que tiveram seus potenciais construtivos ampliados, através de concessões feitas pelo Município.

A ampliação do potencial construtivo de uma área - ou seja, o tamanho máximo de uma obra - pode se dar por meio de pagamento ao Município.

Foram instaurados inquéritos e as empresas, notificadas. Aquelas que vieram e nós já fizemos o acordo e elaboramos o termo de ajustamento de conduta, estão sendo desmembradas desta investigação

Segundo o promotor, tais concessões foram calculadas de forma errada e causaram prejuízos ao erário.

“Esses TACs se referem a eventuais recolhimentos a menos de potencial construtivo e compra onerosa no município. Tem empreendimentos muitos antigos em que a Prefeitura, na hora de refazer o cálculo com legislação nova, percebeu que havia uma diferença a ser reconstituída ao patrimônio do Município. É em cima dessa diferença que estamos trabalhando”, afirmou.

“Não estamos mexendo com a parte ambiental, mas discutindo o valor recolhido no aspecto de patrimônio público, para que possamos devolver à sociedade, de forma concreta e imediata, um patrimônio que é dela e que poderá usufruir desde já”, completou.

Até o momento os termos já assinados entre construtoras e MPE giram em torno de R$ 1,4 milhão. Há vários acordos ainda em negociação.

O MPE ainda calcula que haja no total R$ 26 milhões de potencial construtivo a ser pago à Prefeitura, mas espera levantar com os TACs o montante de até R$ 10 milhões.

“A partir de agora existem mais alguns TACs a serem firmados. Acredito que eles vão girar em torno de R$ 5 milhões. E esse dinheiro será destinado para as obras do novo Pronto-Socorro municipal”, afirmou.

“No total, acredito que vai dar até R$ 10 milhões. Para o parque e orla vão algo em torno a R$ 4,5 milhões”, ressaltou.

Inquéritos

Conforme explicou Zaque, os termos foram assinados após o MPE instaurar inquéritos de investigação contra trinta construtoras.

“Foram instaurados inquéritos e as empresas, notificadas. Aquelas que vieram, e nós já fizemos o acordo e elaboramos o termo de ajustamento de conduta, estão sendo desmembradas desta investigação. Uma vez cumprido o termo, o inquérito é arquivado com relação a essas empresas”, disse.

“Aquelas que, por ventura, não fizerem essa composição, nós vamos adotar o procedimento normal que a propositura de ação no âmbito da improbidade e meio ambiente, além de notificar a Prefeitura para que ela tome as devidas providências”, afirmou.

Zaque ressaltou que os acordos firmados com as construtoras fazem parte de uma nova modalidade de abordagem da instituição.

“O diferencial é que, agindo dessa maneira, conseguimos ter resolutividade. Ao invés de ficarmos discutindo questões técnicas em juízo durante vários anos. Com uma atuação extrajudicial e efetiva, conseguimos recompor o patrimônio público, de imediato”, disse.

“Além disso, o MPE acaba por desonerar a empresa que não agiu de má-fé, pois, em regra, isso é problema de cálculo dentro da própria Prefeitura. E, por fim, retornar para a sociedade um patrimônio que talvez não veríamos”, afirmou Zaque.

Além disso, o promotor ressaltou que a ação também tem como objetivo, aumentar a eficiência e desonerar os custos do Poder Judiciário.

“A atuação extrajudicial é uma nova tendência, em que ainda estamos aprendendo a trabalhar. Há menos de cinco anos, todos diziam: ‘do que adianta processar, se não ir ao bolso?’. O Ministério Público, de uma maneira geral, já fez retornar aos cofres do erário, algo em torno de R$ 500 milhões. Isso não víamos antes.

Ficávamos em um trabalho mecânico de investigar e processar”, declarou.

“Cada termo desses é um processo a menos. Não estamos assoberbando a Justiça que é cara. Vamos deixar para judicializar aquilo que seja necessário”, pontuou.

As obras

Com início das obras em setembro de 2015, e as licitações de bares e restaurantes já concluídas, o Parque das Águas deve ficar pronto até dezembro deste ano. A obra foi orçada em R$ 11,5 milhões.

Já a revitalização da orla do Porto, o Museu do Rio e do Peixe estão orçados em R$ 9,5 milhões.

A obra deveria ser entregue antes da Copa do Mundo de 2014, mas foi adiada para o aniversário de Cuiabá deste ano, o que também não foi possível.

A expectativa, agora, é que em dezembro ela seja entregue à população.