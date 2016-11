ANA FLÁVIA CORRÊA E ÉRIKA OLIVEIRA

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por unanimidade, atendeu parcialmente ao recurso formulado pelo ex-vereador João Emanuel e o desobrigou a pagar multa de R$ 500 mil, referente à condenação em ação por improbidade administrativa.

A decisão é do dia 14 deste mês.

No recurso, a defesa do ex-parlamentar buscou reverter a decisão da juíza Célia Regina Vidotti, da Vara de Ação Civil Pública e Ação Popular, que em 2015, ao atender um pedido do Ministério Público Estadual (MPE), decorrente da Operação Aprendiz, condenou João Emanuel por ter supostamente utilizado seu cargo para obter vantagens pessoais e para terceiros.

Dou provimento parcial ao recurso, para afastar a condenação por dano moral coletivo

Além da multa, na época o ex-vereador foi condenado à suspensão de seus direitos políticos por cinco anos, perda da função pública e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios fiscais por três anos.

A decisão foi baseada em um vídeo obtido pelo Grupo Especial de Atuação e Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em 2013.

De acordo com a acusação, na gravação, João Emanuel aparece comentando com a empresária Ruth Hérica da Silva sobre uma suposta fraude em processos licitatórios, que visava o desvio de dinheiro público no Legislativo.

Decisão revertida

A defesa de João Emanuel havia pedido, primeiramente, que os valores da multa fossem revistos, independente da nulidade ou não do processo, sob a alegação de “falta de razoabilidade dos valores fixados”.

Na decisão, a relatora explicou que não havia falta de razoabilidade no valor aplicado à multa, pois a conduta de João Emanuel foi considerada “grave”.

No entanto, no entendimento da magistrada, a ação do ex-parlamentar não lesou o patrimônio nem o erário público.

Por conta disso, a juíza Vandymara Zanolo entendeu por acolher parcialmente o pedido de João Emanuel e votou em favor do ex-vereador, anulando o pagamento da multa de R$ 500 mil, que seria destinada ao Hospital do Câncer de Mato Grosso, a título de dano moral a coletividade.

“Dou provimento parcial ao recurso, para afastar a condenação por dano moral coletivo, bem como para reformar o trecho da letra “d” da parte dispositiva da sentença, onde consta “d) Pagamento de multa civil, que fixo em vinte vezes o valor da remuneração paga ao requerido enquanto ocupou o cargo”.

O ex-parlamentar também havia alegado no recurso que o vídeo que resultou em sua condenação poderia ter sido “manipulado”, uma vez que foi apresentado somente pela acusação.

Com relação a esta alegação, a juíza Vandymara Zanolo rebateu e afirmou que o vídeo era “lícito”.

“Existe uma diferença enorme entre a “interceptação”, que é a captação de comunicação feita por terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores e a 'gravação clandestina', conhecida por 'gravação ambiental' feita por um dos participantes da conversa captada, como é o caso em tela”, disse Zanolo.

O voto de Vandymara Zanolo foi seguido aos desembargadores Márcio Vidal e Maria Aparecida Ribeiro

Embora tenha “se livrado” da multa, a suspensão dos direitos políticos e a perda da função pública de João Emanuel foi mantida. Isto porque, para a juíza, o ex-parlamentar “não possui a moralidade necessária para permanecer em cargo público”.

João Emanuel ainda poderá recorrer da decisão que lhe impede de concorrer a cargos públicos.

Em julho do ano passado, em decisão liminar (provisória), Vandymara Zanolo já havia suspendido a decisão de 1ª instância, até que o mérito da ação fosse julgado.

Pelos mesmos fatos investigados na Operação Aprendiz, João Emanuel também responde a uma ação criminal que tramita na Vara Contra o Crime Organizado da Capital.

