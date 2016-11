ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) autorizou o afastamento de quatro juízes para participação do XXXIV Campeonato de Futebol Nacional da Categoria Livre, que acontecerá entre os dias 30 de novembro e 4 de dezembro, em Teresina, no Piauí.

A decisão unânime foi proferida nesta terça-feira, 22, em sessão presidida pela desembargadora Maria Helena Póvoas, e atendeu ao pedido do presidente da

Associação Mato-Grossense de Magistrados (Amam), José Arimatéa.

O campeonato em questão faz parte dos Jogos Nacionais da Magistratura, organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB). O evento também conta com esportes como basquete e tênis.

O presidente da Amam, José Arimatéa

Segundo o processo, serão afastados os juízes Michell Lotfi Rocha da Silva, da 9ª Zona Eleitoral de Barra do Garças; Francisco Rogério Barros, da 2ª Zona Eleitoral de Rondonópolis; João Filho de Almeida Portela, da 13ª Zona Eleitoral de Barra do Bugres e Walter Tomaz da Costa, da 23ª Zona Eleitoral de Colíder.

“Para atender aos interesses da Amam eu estou deferindo estes afastamentos, por se tratar de afastamento de um curto período de tempo e que não irá prejudicar as suas funções como juízes eleitorais”, afirmou a desembargadora.

“O tribunal por unanimidade deferiu, em caráter excepcional, o afastamento dos juízes”, concluiu.

Os magistrados não irão receber pelos dias afastados e terão que arcar com as despesas pela participação no evento, segundo informou a assessoria do TRE-MT.