DA REDAÇÃO



O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou a lista tríplice para a escolha do advogado que ocuparia a vaga de juiz membro substituto no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

A decisão foi dada na última terça-feira (22). Dos três nomes, apenas o advogado Armando Biancardini Cândia (que encabeçava a lista) foi considerado apto para concorrer, motivo pelo qual o TSE determinou que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) faça outra votação para escolher mais dois advogados.

Os outros dois advogados que integravam a lista, segundo a decisão, não possuíam idoneidade moral para concorrer a um cargo na magistratura. Isso porque um deles responde a duas ações penais por agressão e ameaça à ex-mulher, enquanto o outro responde a uma ação penal e também é alvo de uma ação por dívidas fiscais.

A rejeição dos dois nomes seguiu voto do relator da lista, ministro Hermes Benjamin. Ele avaliou que as acusações contra os dois advogados era incompatível com o exercício do cargo, especialmente no caso envolvendo suposta agressão contra a ex-mulher.