A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) acatou o pedido da defesa do empresário Rogério Amorim, condenado a 20 anos e três meses de prisão pelo assassinato da adolescente Maiana Mariano Vilela, e manteve sua soltura.

A decisão, unânime, é desta quarta-feira (23).

Rogério Amorim foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, em outubro de 2016, pelo crime de mando e homicídio triplamente qualificado da adolescente. Uma semana após a condenação, o desembargador Luiz Ferreira da Silva, do TJ-MT, atendeu ao pedido da defesa do empresário e determinou sua soltura em caráter provisório.

O empresário teve sua prisão preventiva substituída por medidas cautelares alternativas, dentre as quais o comparecimento periódico em juízo e a proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução.

No pedido para manter Rogério Amorim em liberdade, o advogado André Stumpf alegou que o empresário está em liberdade desde 2013 e que, neste período, compareceu a todos os atos para os quais foi intimado.

Ainda, afirmou que desde a data do crime não há qualquer indício de que Amorim tenha ameaçado testemunhas ou prejudicado a instrução criminal, razão pela qual não há a necessidade da prisão.

“A decretação da prisão do paciente após decisão condenatória de primeiro grau ofende o princípio da presunção de inocência e configura antecipação de pena”, argumentou Stumpf.

Decisão

O desembargador Luiz Ferreira da Silva, relator do processo, manteve sua decisão liminar e concedeu parcialmente o pedido da defesa do empresário.

Ele defendeu que as condenações à restrição de liberdade devem conter elementos fáticos e atuais que justifiquem a necessidade da prisão do acusado.

“Desse modo, não se pode reconhecer como idônea a decretação da prisão preventiva do paciente, que permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, que se iniciou em meados de 2012”, afirmou Luiz Ferreira da Silva.

Ainda, o magistrado afirmou que Amorim é réu primário, tem residência fixa na Capital e exerce ocupação lícita.

No entanto, considerando a gravidade da conduta imputada ao paciente - crime contra a vida - o desembargador afirmou que é recomendável que a liberdade do empresário seja condicionada ao cumprimento de medidas cautelares.

“Não há falar-se em necessidade da prisão do paciente para a garantia da ordem pública, tampouco para assegurar a aplicação da lei penal”, afirmou o desembargador.

“Impondo-se asseverar, ainda nessa vereda, que não ficou demonstrado qualquer elemento concreto que evidenciasse que ele se furtaria ao cumprimento de sua sanção”, completou.

Seu voto foi acompanhado pelos demais desembargadores que compõem a câmara.

O caso

A jovem, que teria um relacionamento com o empresário, desapareceu em 21 de dezembro de 2011.

Segundo denúncia do Ministério Público Estadual, Amorim teria mandado Maiana levar dinheiro para um chacareiro no mesmo dia do desaparecimento.

A jovem foi morta na chácara, a mando de Amorim, por Paulo Martins e Alexandre da Silva.

Segundo o MPE, após o assassinato o corpo de Maiana foi enterrado na Ponte de Ferro, região do Coxipó do Ouro.

No entanto, os restos mortais da adolescente foram encontrados cinco meses após o crime, no dia 25 de maio de 2012.

Julgamento

Além de Rogério Amorim, foram condenados pelo Tribunal do Júri os serventes Paulo Ferreira Martins e Carlos Alexandre Nunes da Silva.

Paulo foi condenado a 18 anos e 9 meses, pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver, em regime fechado.

Já Carlos Alexandre foi condenado a 1 ano e seis meses pelo crime de ocultação de cadáver, em regime aberto.

A sentença foi proferida pela juíza Mônica Perri, da Primeira Vara Criminal de Cuiabá.

Na decisão em que concedeu liberdade a Rogério, o desembargador Luiz Ferreira observou que o benefício não poderia ser estendido ao corréu Paulo Ferreira, já que não existe no processo “prova pré-constituída de que ele ostenta condições subjetivas idênticas às do paciente”.

