ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

O recém-empossado presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), desembargador Rui Ramos, afirmou que é preciso ter cautela com as colaborações premiadas.

“Falo de uma forma muito tranquila. Qualquer tipo de delação ou colaboração premiada é feita por seres humanos e eles podem cometer exageros”, afirmou o desembargador.

Precisamos cair no mundo real, ver o que efetivamente aconteceu e de demonstrou para que seja aplicada a lei

Pela colaboração premiada, um acusado ou réu admite seu crime e "entrega" comparsas em troca de um benefício na pena.

Possíveis excessos, no entanto, podem criar um clima de instabilidade e prejudicar a sociedade.

"Qualquer aspecto negativo que vir em uma hora dessa, de dificuldade econômica e financeira que nós passamos, certamente vai nos prejudicar. Mas também nós temos que criar uma certa cautela com denúncias e as delações premiadas. Precisamos ver o que é real e, a partir daí, seguir métodos que possam nos permitir agir conforme a lei”, disse Ramos.

No início do mês, o chefe do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), Marco Aurélio Castro, afirmou que há um grande número de investigados em operações contra a corrupção com desejo de firmar acordos de colaboração premiada no Estado.

“Nós já tivemos e temos operações em que a fila de delatores está imensa. Cabe ao Ministério Público [MPE] verificar se, naquele caso, aquelas pessoas não estão usando o artifício da colaboração para se safar”, afirmou.

Castro destacou que o Gaeco tem sido criterioso ao analisar os pedidos que chegam ao órgão, já que o delator pode mentir em seu depoimento a fim de ter a pena reduzida ou ser inocentado.

No entanto, de acordo com o promotor, apenas uma colaboração premiada no Estado foi considerada inverídica.

O delator Joaquim Fábio Mielli Camargo, investigado na Operação Ventríloquo, foi acusado de ter ocultado a participação do deputado estadual Romoaldo Junior e seu assessor Francisvaldo Mendes Pacheco no esquema que teria desviado R$ 9,4 milhões da Assembleia.

Biênio

Ramos assumiu o TJ para o biênio 2017/2018. Além dele, também foram empossadas as desembargadoras Marilsen Addario – como vice-presidente – e Maria Aparecida Ribeiro – como corregedora-geral de Justiça.

Apesar da posse, todos devem começar exercer suas funções a partir de 1º de janeiro de 2017, devido ao recesso do Judiciário.