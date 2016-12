AIRTON MARQUES

Em meio a dezenas de investigações de atos de corrupção no poder público em Mato Grosso, o ano de 2016 foi marcado pelas confissões de políticos e empresários que, “arrependidos”, resolveram colaborar com a Justiça e confessar suas participações em esquemas nebulosos.

Diferente daqueles que, quando descobertos, firmaram termos de colaboração premiada, alguns dos investigados pela Justiça mato-grossense resolveram falar de forma espontânea, entregando seus esquemas e comparsas, sem a garantia legal de benefícios, como o perdão judicial.

Com os olhos marejados, em abril, o ex-deputado José Riva sentou-se à frente da juíza Selma Arruda, da Vara Contra o Crime Organizado da Capital, e confessou ter se beneficiado com parte dos R$ 9,4 milhões supostamente desviados da Assembleia Legislativa, no ano de 2014, no esquema descoberto pela Operação Ventríloquo.

Em seu interrogatório, o ex-parlamentar chegou a entregar uma planilha à magistrada, apontando que, além dele, outros deputados foram beneficiados com R$ 4,2 milhões supostamente desviados do Legislativo, no esquema realizado por meio de pagamentos indevidos ao então advogado do HSBC e delator dos crimes, Joaquim Fabio Mielli Camargo.

O ex-deputado afirmou que Romoaldo Júnior (PMDB), Mauro Savi (PR), Guilherme Maluf (PSDB), Gilmar Fabris (PSD) e Luciane Bezerra (PSB) indicaram parte das contas usadas para o “retorno” do dinheiro supostamente desviado. Os deputados já identificados por Riva teriam ficado, segundo a planilha, com R$ 3.027.450.

Conforme Riva, contas de terceiros foram utilizadas para depósitos feitos por Joaquim Mielli.

Marcus Mesquita/MidiaNews O ex-deputado José Riva, que confessou participação em esquemas na Assembleia Legislativa

Após as transações bancárias, estes terceiros, normalmente assessores parlamentares, sacavam o montante e repassavam aos deputados ou a empresas que prestaram serviços aos políticos.

De acordo com a tabela elaborada pelo ex-deputado, ele mesmo foi beneficiado com R$ 806 mil.

Meses depois da afirmação de Riva, o Ministério Público Estadual (MPE) isentou (pelo menos até o momento) a possível participação de Luciane Bezerra e de Maluf.

Outras confissões de Riva

Após confessar sua participação no esquema investigado na Ventríloquo, Riva resolveu assumir sua culpa em outras irregularidades.

Na ação penal derivada da Operação Célula-Mãe, em que é acusado de liderar suposto esquema que teria desviado R$ 1,4 milhão da Assembleia Legislativa, por meio de compras fictícias feitas com as verbas de suprimentos, Riva pediu perícia em documentos apreendidos na casa de uma das delatoras, para apontar qual teria sido sua participação.

Em novembro, durante interrogatório em audiência referente a 15 ações penais derivadas da Operação Arca de Noé, Riva declarou que teria participado do desvio de dezenas de milhões na Assembleia Legislativa.

Riva também incriminou o ex-deputado Humberto Bosaipo e disse que o então colega na Mesa Diretora foi o idealizador e principal beneficiário dos desvios, ocorridos por meio de pagamentos a empresas de fachada, que simulavam prestação de serviços ao Legislativo.

"A grande maioria foi para pagar dívidas de campanha do Bosaipo, de caixa dois [dinheiro não declarado à Justiça Eleitoral], cerca de R$ 2,2 milhões. Eu também usei um pouco, mas a grande maioria era para o Bosaipo", disse.

Segundo o MPE, 43 cheques nominais foram emitidos a empresas fantasmas, enquanto Riva comandava cargos da Mesa Diretora da Casa.

Parte do dinheiro desviado era remetido à Confiança Factoring, do ex-bicheiro João Arcanjo, como pagamento de empréstimos de despesas pessoais e de campanha.

Nadaf confessa e sai da prisão

Após mais de um ano preso, o ex-secretário de Estado de Indústria, Comércio, Minas, Energia e Casa Civil, Pedro Nadaf, confessou que integrava a organização criminosa que se formou dentro do Governo do Estado, na gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB).

O ex-secretário responde a três ações penais no total, relativas a Operação Sodoma e da Operação Seven.

Marcus Mesquita/MidiaNews O ex-secretário de Estado, Pedro Nadaf, que também confessou participação em esquema e recebimento de dinheiro

Em agosto, ao ser novamente interrogado em audiência da ação penal derivada da 1ª fase da Operação Sodoma, Nadaf admitiu que participou do esquema, que teria lucrado R$ 2,6 milhões, em 2013 e 2014, por meio da exigência de propina para a concessão de incentivos fiscais ao empresário João Batista Rosa.

"Eu fiz parte de uma organização criminosa que roubou os cofres públicos", admitiu.

Na audiência, ele também afirmou que ajudou a arrecadar cerca de R$ 12 milhões para a campanha de 2010, que elegeu Silval Barbosa ao Governo, e que parte desse dinheiro foi para o caixa 2, ou seja, não foi declarado à Justiça Eleitoral. O ex-secretário ainda revelou que Silval Barbosa liderou o esquema investigado na operação.

"O Silval participou de algumas reuniões. Em alguns desses trabalhos nós levantamos em torno de R$ 12 milhões. Parte foi para o caixa 2 e parte para a doação oficial da campanha".

"Ele se limitava a cuidar de grandes empresários. O Silval era uma pessoa muita fechada. Como a senhora pode ver, eu não faço parte de outros processo, como a Consignum. O Silval tinha a liderança de tudo na organização".

O ex-secretário pediu desculpas e disse que está disposto a ressarcir os cofres públicos com o patrimônio que possui. Ele chorou e pediu desculpas por ter prejudicado pessoas que envolveu no esquema, sem citar nomes.

Pela sua participação, Nadaf transferiu para a Justiça três imóveis de sua propriedade como garantia do ressarcimento ao erário por conta de sua participação.

Os apartamentos estão localizados em Cuiabá e, juntos, valem R$ 1,7 milhão.

Em outra ação penal na qual é réu, referente à Operação Seven, Nadaf também admitiu participação nas tratativas que teriam desviado R$ 7 milhões dos cofres do Estado, por meio da compra de uma área de terra na região do Manso, de forma superfaturada, do médico Filinto Corrêa da Costa.

A área, segundo as investigações, já pertencia ao Estado e foi adquirida em duplicidade e o dinheiro foi repartido entre os membros do grupo.

"A denúncia é verdadeira, pelos fatos que eu tenho conhecimento. Porque nem todos os fatos do processo eu tenho conhecimento, apesar da imputação à minha pessoa", afirmou o ex-secretário, em depoimento no dia 28 de setembro.

"Como eu já coloquei em outros processos, nós tinhamos a necessidade de arcar com as despesas do grupo político do governador Silval Barbosa e foi nos sugerida a desapropriação dessa área. O procurador Chico Lima, que era lotado na Casa Civil, nos trouxe essa sugestão", disse.

Nadaf confessou que lucrou R$ 500 mil nas tratativas e se comprometeu a devolver o valor aos cofres públicos.

Permínio diz que se omitiu

MidiaNews O ex-secretário Permínio Pinto, que declarou ter se omitido em esquema de corrupção na Seduc

Em dezembro deste ano, foi a vez do ex-secretário de Estado de Educação (Seduc), Permínio Pinto, também chorar e confessar que "permitiu" e se omitiu sobre o esquema de propinas e fraudes em licitações que teria sido operado na secretaria.

Permínio foi preso em julho e solto no dia 19 de dezembro, após suas confissões.

Além disso, o ex-secretário disse que também se beneficiou com um percentual do dinheiro arrecadado, por meio das propinas pagas por empresários que tinham valores a receber da Seduc.

Permínio disse que cometeu seu "grande erro" ao permitir que os empresários Alan Malouf e Giovani Guizardi fizessem o esquema de arrecadação de propina e fraudes nas licitações.

"Eu permiti, omiti para que eles fizessem essas articulações que fizeram. Mas chamei a atenção deles para que não houvesse sobrepreço nas planilhas. Tanto que chamei o [Fábio] Frigeri [também preso], sabendo da competência dele, e pedi para que vigiasse as planilhas para que não houvesse superfaturamento".

"Meu erro foi a omissão. Eu sabia que o Alan tinha atuado como coordenador financeiro e que, além de procurar espaços para prestar serviços, ele ia procurar empresários para ser ressarcido".

Ainda na audiência, a juíza Selma Arruda questionou se foi o governador Pedro Taques (PDSB) quem mandou Alan Malouf procurá-lo para recuperar as doações feitas na campanha. Permínio disse que não.

Permínio também contestou a acusação de que era o líder do esquema.

"Eu não sou líder de organização criminosa, mas também não quero acusar ninguém. Quem organizou isso não fui eu. Eu cometi um grave erro de omissão, de esconder, mas eu não sou líder", disse.

"Eu recebi menos de 10 pagamentos, não me lembro de valor. Por isso peço um novo interrogatório para poder trazer tudo para a senhora", pontuou à magistrada.

Empresário confessa e aponta suposto Caixa 2

Em dezembro foi a vez do empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, confesar participação em suposto esquema de corrupção existente na Seduc.

Após ser preso e denunciado pelo MPE, o empresário prestou depoimento e afirmou que ajudou o governador Pedro Taques (PSDB) a pagar por débitos não declarados de sua campanha eleitoral, em 2014.

Aos promotores de Justiça, o empresário disse: “Ao final da campanha, houve um débito de campanha não declarado, sendo que Pedro Taques me pediu apoio para o pagamento desse débito. Ajudei nessa composição, mas não me recordo, por hora, do montante”.

Marcus Mesquita/MidiaNews O empresário Alan Malouf, em depoimento ao Gaeco, no início de dezembro

Alan relatou ao Gaeco que, em março ou abril de 2014, foi procurado por “seu amigo” Pedro Taques, em sua residência, ocasião em que o então senador lhe teria dito que gostaria de se candidatar ao Governo do Estado.

Segundo Alan, após vencer as eleições, Taques lhe perguntou se ele teria pretensão de ocupar algum cargo no Governo. Ele teria dito ao governador eleito que “não queria nada”.

“Ele me solicitou ajuda no sentido de conseguir apoio de partidos e pessoas. O grupo de apoio à sua candidatura era formado por mim e outros empresários”, disse.

Malouf também disse aos promotores de Justiça que foi procurado pelo empresário Giovani Guizardi, casado com sua prima Jamille Grunwaldi, que lhe disse que relatou a ocorrência de um esquema na Seduc, com envolvimento de empresários do setor da construção e servidores da pasta.

“Ele me disse que havia descoberto um jeito de arrecadar o dinheiro referente aos pagamentos das dívidas da campanha do governador Pedro Taques. De pronto, eu recusei a participação no esquema. Mas em uma segunda reunião com Giovani, decidiu aderir ao esquema deixando que ele gerenciasse tudo”, afirmou.

O empresário Alan Malouf também confessou que recebeu aproximadamente R$ 260 mil do esquema na Seduc, diretamente de Giovani Guizardi.

Nos bastidores, a delação premiada de Alan Malouf é cogitada.

