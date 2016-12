Segundo juiz Yale Sabo Mendes (no detalhe), banco não apresentou justificativa para o bloqueio do cartão

ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

O juiz Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível de Cuiabá, condenou o Banco Bradesco a indenizar um cliente em R$ 30 mil, a título de danos morais, pelo bloqueio de seu cartão "sem justificativa plausível".

A decisão, de 3 de outubro deste ano, é passível de recurso.

No processo, A.D.S.M. alegou que fez compras em um supermercado de Cuiabá, em 2014, e, no momento do pagamento, constatou que seu cartão havia sido bloqueado.

Segundo ele, aproximadamente R$ 10 mil, referentes a verbas rescisórias, tinham sido depositados em sua conta dias antes do fato.

O banco, ao ser procurado, argumentou que o dinheiro da conta de A.D.S.M. não pertencia a ele e, mesmo com a tentativa de convencimento, os “esforços” foram inúteis, segundo o cliente.

Ele afirmou, na ação, que sofreu grande constrangimento e requereu indenização por danos morais, o desbloqueio da conta corrente e a devolução em dobro dos valores retidos.

O Bradesco, por outro lado, alegou falta de prova e ausência de motivos para que a empresa fosse condenada e requereu a improcedência do pedido.

Falha na prestação de serviços

É indiscutível a existência de abalo moral, porquanto a impossibilidade de movimentar suas finanças certamente trouxe ao autor mais do que meros dissabores

O magistrado, com base no Código de Defesa do Consumidor, afirmou que a responsabilidade dos bancos é objetiva e que o fornecedor responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores.

Para ele, o banco deveria comprovar que não houve o bloqueio indevido da conta corrente.

“Não é crível que o correntista, podendo movimentar sua conta, permaneça por mais de ano inerte tão somente com a intenção de ‘industrializar os danos morais’ como alegado”, disse Yale.

Segundo o magistrado, foi configurada a falha na prestação do serviço e o banco deve indenizar a vítima pelos danos “experimentados”.

“É indiscutível a existência de abalo moral, porquanto a impossibilidade de movimentar suas finanças certamente trouxe ao autor mais do que meros dissabores, ainda mais por conta do constrangimento ao ter que deixar suas compras no caixa do supermercado”, afirmou.

Mendes afirmou que o valor da indenização deve atender a reparação dos danos morais e a repressão ao banco, para que tal ato não venha a acontecer novamente.

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente, para confirmar decisão de fls.118/119, e condenar a parte Requerida Banco Brasileiro de Descontos – Bradesco S/A , pagar a parte Requerente A.D.S.M. o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação por se tratar de responsabilidade contratual (art. 219 CPC) e correção monetária (INPC) a partir do decisium (Sumula 362-STJ)”, determinou o magistrado.