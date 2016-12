VINÍCIUS LEMOS

DO FOLHAMAX

O desembargador Pedro Sakamoto, da Segunda Câmara Criminal, se negou a analisar o pedido de habeas corpus solicitado pela defesa do ex-secretário de Fazenda de Mato Grosso, Marcel de Souza Cursi.

O ex-integrante do Governo está preso desde setembro de 2015, em razão de crimes praticados contra os cofres públicos.

Por conta da recusa do desembargador em julgar o pedido da defesa do ex-secretário, em 19 de dezembro, Cursi passou o segundo Natal consecutivo no Centro de Custódia da Capital. Dificilmente, ele obterá uma decisão favorável até a virada do ano.

verifica-se da inicial que não há qualquer pedido de urgência

Em sua decisão, o desembargador Pedro Sakamoto determina que, em razão da falta de documentações necessárias, não poderá julgar o pedido de habeas corpus de Cursi.

“Contudo, conquanto a impetração encontra-se desprovida de documentação adequada, verifica-se da inicial que não há qualquer pedido de urgência”, relata decisão de desembargador.

Sakamoto ainda determina que a defesa do ex-secretário seja notificada sobre a decisão, para que possa reunir todos os documentos necessários para o julgamento do HC.

“Assim sendo, por conveniência e indispensabilidade, determino que sejam solicitadas as necessárias informações à autoridade apontada como coatora, a fim de que o relator originário do feito, quando do seu retorno, tenha melhores elementos para apreciar a matéria”.

Esta é mais uma solicitação de Habeas Corpus que é negada ao ex-secretário. Desde que foi preso, a defesa dele tentou por diversas vezes colocá-lo em liberdade.

Um pedido chegou a ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, a defesa de Cursi nunca obteve sucesso e ele permanece no Centro de Custódia.

Marcel de Souza Cursi está preso desde setembro de 2015, quando foi um dos alvos da 1ª fase da “Operação Sodoma”. Ele foi apontado como o “mentor intelectual” do esquema de fraudes em incentivos fiscais no Estado.

Ele ainda teve mandados de prisão na 2ª fase da “Operação Sodoma”. O ex-secretário é suspeito de ter utilizado uma empresa de fachada, registrada em nome de sua esposa, que teria movimentado até R$ 3,5 milhões oriundos de propina.

Os mandados de prisão expedidos nas duas primeiras fases da Sodoma, porém, foram revogados.

No entanto, Marcel permanece preso preventivamente em razão da 4ª fase da operação da Delegacia Fazendária. Ele é suspeito de ser um dos beneficiários de um esquema de desvio de dinheiro público por meio de desapropriação de uma área no bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá. As investigações apontaram que, supostamente, um grupo de criminosos desviou R$ 15 milhões dos cofres públicos do Estado.

Nesse esquema, o ex-secretário teria recebido cerca de R$ 605 mil. No fim de novembro, o empresário Filinto Muller, que firmou termo de colaboração premiada com o Ministério Público Estadual (MPE), afirmou que Marcel de Cursi utilizou contas bancárias de um dos seus irmãos para ocultar dinheiro de propina.

O ex-secretário Marcel de Cursi, que está preso há mais de um ano

Leia a decisão:

"Ab initio, oportuno registrar que o habeas corpus pode ser manejado diante de evidente constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, desde que haja prova pré-constituída do quanto alegado, de modo a proporcionar o exame da pretensão aduzida.

A ação constitucional é um remédio heroico que visa sanar ilegalidade ou abuso de poder no direito de ir e vir do cidadão, necessitando, contudo, ser instruída com documentos que permitam analisar eventual ilegalidade, apresentando como um ônus da defesa/impetrante a demonstração desta prova pré-constituída acerca de seus argumentos, não podendo o writ ser conhecido quando este for manejado de forma deficitária.

In casu, contudo, conquanto a impetração encontra-se desprovida de documentação adequada, verifica-se da inicial que não há qualquer pedido de urgência.

Assim sendo, por conveniência e indispensabilidade, determino que sejam solicitadas as necessárias informações à autoridade apontada como coatora, a fim de que o relator originário do feito, quando do seu retorno, tenha melhores elementos para apreciar a matéria.

Advindo as informações judiciais, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2016.

Desembargador Pedro Sakamoto

Relator em substituição legal"