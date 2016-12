ANA FLÁVIA CORRÊA

DA REDAÇÃO

A empresa Pantanal Transportes foi condenada a indenizar, em R$ 15 mil, uma passageira que teria ficado presa entre as duas partes da porta automática de um ônibus.

A decisão é do juiz Yale Sabo Mendes, da 7ª Vara Cível de Cuiabá. Ainda cabe recurso.

Na ação, a passageira identificada como M.A.D.S relatou que o fato ocorreu em maio de 2013, quando o motorista do ônibus acionou o botão para fechar a porta automática antes que ela tivesse descido por completo do veículo.

Com isto, ela teria ficado “prensada” entre as duas partes da porta e caído em seguida, o que, segundo ela, resultou em luxações em seu braço e pé, dificuldade respiratória e dores no peito e nas costas.

Ela alegou que ficou impedida de executar seu trabalho, que consiste em passar roupas na casa de seus clientes, e requereu o reembolso das despesas com medicamentos, exames e deslocamento (no valor de R$ 601) e o pagamento de 60 salários mínimos a título de danos morais.

A Pantanal Transportes, em contrapartida, alegou a culpa exclusiva da vítima e a ausência de comprovação dos danos morais e materiais.

“Conduta imprudente”

[...] a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do condutor do veículo, que, sem aguardar a completa descida desta, acionou o fechamento automático da porta do ônibus

No julgamento, apenas a vítima e uma testemunha estiveram presentes.

O magistrado afirmou que as empresas concessionárias de serviços públicos de transporte respondem, objetivamente, pelos danos que causarem aos seus passageiros, pois têm a obrigação de levá-los até o seu destino.

“Conforme apurado, com o depoimento da testemunha arrolada, a causa determinante do acidente foi a conduta imprudente do condutor do veículo, que, sem aguardar a completa descida desta, acionou o fechamento automático da porta do ônibus, ocasionando a lesão da requerente”, afirmou Yale Sabo Mendes.

Para ele, a empresa deve indenizar pelos danos materiais e morais causados à vítima.



“Para mensuração da indenização por danos morais deve-se ter em vista a gravidade do ato, a culpabilidade e a capacidade econômica do agente (pessoa jurídica de direito privado – empresa de ônibus), os efeitos surtidos sobre a vítima e sua condição social, não podendo ser fixado o valor em quantia irrisória, sob a pena de não vir a surtir o efeito pedagógico que se pretende; e, por fim, o efeito preventivo, a fim de se evitar novos ilícitos”, completou.

O juiz decretou a indenização de R$ 15 mil por dano moral e o reembolso dos gastos que a vítima teve na ocasião.

“Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte Requerida ao pagamento de R$ 172,61 (cento e setenta e dois e sessenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Condeno ainda ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais”, concluiu o juiz.

Outro lado

O MidiaNews tentou entrar em contato com a assessoria da Pantanal Transportes, mas não obteve resposta até o fechamento desta matéria.