Acordos de colaboração premiada firmados pelo Ministério Público Estadual (MPE) em 2016 revelaram, com riqueza de detalhes, esquemas de corrupção planejados e colocados em prática nas gestões do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) e seu sucessor, Pedro Taques (PSDB).

As confissões colaboraram com as investigações das operações Sodoma, Rêmora e Seven, que apontaram atos ilícitos de agentes políticos e empresários, em esquemas armados para o desvio de dinheiro público e fraude em licitações de obras do Governo do Estado.

Além disso, as delações de investigados pelo MPE na Operação Ventríloquo apontaram outras irregularidades na Assembleia Legislativa, envolvendo deputados com mandatos e outros que já deixaram a vida pública, como o ex-parlamentar José Riva.

A colaboração - que se tornou popular nos últimos anos - já era possível no País, mas teve suas regras fixadas de forma clara com a Lei de Organizações Criminosas, sancionada em 2013.

Operação Sodoma

Em março de 2016, a delação do arquiteto José da Costa Marques colaborou com a deflagração da segunda fase da operação Sodoma, da Delegacia Fazendária (Defaz).

Desde então, mais oito delatores contribuíram, acarretando na deflagração de outras duas fases e ações penais aceitas pela Justiça.

Os ex-secretários de Administração, César Zílio e Pedro Elias (detalhe), que se tornaram delatores

Em sua delação, Costa Marques confessou ter “emprestado” seu nome para que o ex-secretário de Administração, César Zílio, comprasse, em 2012, um terreno de R$ 13 milhões, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá com dinheiro fruto de propina.

Com a deflagração da nova fase da operação, César Zílio foi preso e também decidiu colaborar com as investigações, por meio de colaboração premiada.

De acordo com a denúncia oferecia pelo Ministério Público Estadual (MPE) à Justiça em abril, Zílio admitiu ter participado efetivamente de uma organização criminosa que atuou durante toda a gestão do ex-governador Silval Barbosa (PMDB) – preso desde setembro de 2015 no Centro de Custódia da Capital -, apontado como líder do suposto esquema.

À Justiça, o ex-secretário declarou ter recebido o total de R$ 8,8 milhões de empresas que pagavam propina à organização criminosa.

Zílio detalhou ao MPE a forma como o grupo praticava os crimes, e ainda relatou quais as atribuições de cada um dos membros da organização que, segundo ele, tinha uma “rígida hierarquização”.

Segundo o ex-secretário, a cúpula do grupo era integrada pelo ex-governador Silval e pelos ex-secretários Pedro Nadaf (Indústria e Comércio e Casa Civil) e Marcel de Cursi (Fazenda) – preso desde setembro de 2015.

Conforme Zílio, Marcel de Cursi era “o agente encarregado de dar os ajustes legais para as ações que fugiam da normalidade, executadas pela organização criminosa, na busca de vantagem indevida”.

Ainda de acordo com Zílio, o ex-secretário Cursi, sempre que possível, era acionado para buscar solução para arrumar dinheiro no interesse do grupo criminoso.

Para isso, ele se utilizaria da elaboração de decretos e leis, por exemplo, sempre com a finalidade de “camuflar” os atos ilícitos realizados pela organização, dando-lhe aspecto de legalidade.

“Em posição diferenciada, mas na execução de tarefas e no planejamento de algumas ações, aponta os cúmplices: Sílvio Correa, Pedro Elias, Francisco Lima e José Nunes Cordeiro”, diz a denúncia do MPE.

A delação de Zílio e do empresário Júlio Minoru Tisuji, sócio-proprietário da Webtech Softwares e Serviços Ltda – que confessou o pagamento de R$ 600 mil de propina -, colaboraram com a deflagração da 3ª fase da operação e, consequentemente, novos acordos de colaboração premiada.

Marcus Mesquita/MidiaNews O delator Filinto Muller relatou que sua empresa foi usada para fazer a lavagem do dinheiro desviado, a mando de Chico Lima

Preso no final de março, Pedro Elias entrou em acordo com o MPE e deixou o Centro de Custódia da Capital.

Conforme o depoimento do ex-secretário, Silval tinha o cuidado de posicionar pessoas de sua confiança em locais estratégicos na administração pública, para garantir o pleno atendimento aos interesses do grupo.

Ao MPE, o ex-secretário Pedro Elias afirmou que o ex-chefe de Gabinete de Silval, Silvio Cesar Correa de Araújo, e o filho do ex-governador, o médico e empresário Rodrigo Barbosa, ocupavam o mesmo grau hierárquico na organização, mantendo contato direto com o peemedebista.

Com as delações, Zílio aceitou devolver R$ 1,35 milhão aos cofres do Estado, valor referente à propina que confessou ter recebido no alegado esquema investigado na operação.

Júlio Minoru se comprometeu a devolver aos cofres do Estado metade deste valor – R$ 300 mil -, a título de ressarcimento pelo dano moral coletivo causado.

Já Pedro Elias garantiu a devolução de R$ 2,05 milhões aos cofres do Estado.

Ainda na Sodoma, outros cinco delatores contribuíram com a deflagração da 4ª fase, que investiga suposto esquema operado por meio do pagamento de uma desapropriação no Bairro Jardim Liberdade, em Cuiabá, no valor de R$ 31,7 milhões.

Do montante, metade (R$ 15,8 milhões) teria retornado aos participantes das negociações ilícitas.

Firmaram termos de colaboração premiada o ex-presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso, Afonso Dalberto; o ex-presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), João Justino Paes de Barros; os empresários Filinto Muller, que atua em factoring, e Antônio Rodrigues de Carvalho, da Santorini Empreendimentos Imobiliários; e o advogado Gabriel Gaeta Aleixo.

Operação Rêmora

A delação do empresário Giovani Guizardi, dono da Dínamo Construtora, apontou para a existência de uma organização criminosa que atuou dentro do autal Governo do Estado, em um esquema voltado para a arrecadação de dinheiro por meio do pagamento de propinas de empresários.

Preso em maio, na deflagração da Operação Rêmora, do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco), Guizardi é acusado de ser o gestor do esquema de fraudes em licitações e cobrança de propina na Secretaria de Estado de Educação (Seduc).

Em novembro, após meses de reclusão no Centro de Custódia da Capital, Guizardi resolveu colaborar com as investigações e se tornou o segundo delator da operação – o primeiro foi o também empresário Luis Fernando da Costa Rondon.

Marcus Batista/Jornal Fotografico O delator Giovani Guizardi confessou esquema de cobrança de propina na Seduc

Em sua colaboração premiada, Guizardi – colocado em prisão domiciliar, após o acordo – afirmou que as fraudes na Seduc teriam o intuito de pagar o investimento de R$ 10 milhões feito pelo empresário Alan Malouf, sócio do Buffet Leila Malouf, na campanha do governador Pedro Taques (PSDB), em 2014.

De acordo com o depoimento, a organização criminosa foi montada em 2015, com o objetivo de arrecadar “fundos ilícitos” para saldar pagamentos não declarados em campanhas eleitorais ocorridas no ano de 2014.

Em sua delação, o empresário ainda apontou o papel de outros membros da organização criminosa, supostamente formada pelo ex-secretário da Seduc, Permínio Pinto, e os ex-servidores Fábio Frigeri, Wander Luiz e Moisés Dias da Silva.

Segundo o termo de acordo de colaboração firmado com o Núcleo de Ações de Competência Originárias (NACO) homologado pelo Tribunal de Justiça, Guizardi vai cumprir oito meses de prisão domiciliar, um ano de semiaberto e vai devolver R$ 240 mil aos cofres públicos, o dobro do valor que ele teria se beneficiado, ou seja, R$ 120 mil.

Operação Seven

Além de contribuir com as investigações da Operação Sodoma, o ex-chefe do Intermat, Afonso Dalberto, também firmou termo de colaboração premiada no âmbito da Operação Seven, que investiga a suspeita de outros atos de corrupção na gestão Silval.

Preso preventivamente no dia 1º de fevereiro, Dalberto conseguiu liberdade no dia 18 de fevereiro. Por determinação da juíza Selma Arruda, o ex-Intermat teve que cumprir prisão domiciliar e outras medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.

A decisão foi revogada em julho, quando o acordo de delação foi homologado pela magistrada.

No acordo, Afonso Dalberto deu detalhes do suposto esquema que teria desviado estes R$ 7 milhões dos cofres públicos por meio da compra da área de terra de 727 hectares, localizada na região do Manso.

Segundo o Gaeco, a área já pertencia ao Estado e foi "comprada" novamente do médico Filinto Corrêa da Costa, em 2014, com preço superfaturado de R$ 4 milhões.

Na época, Afonso Dalberto já havia devolvido R$ 579 mil ao Estado, que seria o valor recebido como propina atualizado com juros e correção, mas continuou como réu das duas ações penais derivadas da Seven.

O acordo previu a devolução total de R$ 1,4 milhão por parte do delator.

Em seu depoimento, o ex-presidente do Intermat relatou ao promotor de Justiça Carlos Roberto Zarour César que o processo administrativo ingressado para fazer a avaliação da área chegou a tramitar no Intermat, em agosto de 2014. Mas, por falta de recursos técnicos, a autarquia não chegou a realizar tal avaliação.

Dalberto contou que, em novembro daquele ano, foi chamado para uma reunião, na Casa Civil, com Chico Lima, Pedro Nadaf e Silval Barbosa.

Marcus Mesquita/MidiaNews Após ganhar liberdade, ex-chefe do Intermat, Anfonso Dalberto, delatou ex-governador Silval Barbosa e outros

Na reunião, eles teriam exigido que Dalberto, por meio do Intermat, pagasse os R$ 7 milhões ao médico Filinto Corrêa como indenização pela aquisição da área de terra.

“Que o interrogado disse que não tinha dotação orçamentária nem financeira para pagar essa propriedade e que não tinha sequer dinheiro para comprar café; que então Pedro Nadaf e Silval da Cunha Barbosa disseram ‘pode deixar que isso nós vamos resolver’”, consta em seu depoimento.

O ex-presidente da autarquia disse que, para resolver o problema da falta de orçamento, Silval e Nadaf chamaram o então secretário de Estado de Planejamento, Arnaldo Alves, “e pediram que ele elaborasse o decreto de suplementação orçamentária no valor de R$ 7 milhões e que entrasse em contato com a Sefaz para providenciar a disponibilização financeira para o Intermat”.

Enquanto Arnaldo Alves teria ido providenciar o decreto, Afonso Dalberto disse que saiu da sala de Pedro Nadaf, mas, no caminho, Chico Lima o convidou para ir a seu gabinete, local em que o então procurador do Estado teria feito a oferta da propina.

A delação de Dalberto contribuiu com a deflagração da segunda fase da operação. Além dele, o ex-presidente da Companhia Mato-grossense de Mineração (Metamat), João Justino Paes de Barros, também se tornou delator.

Operação Ventríloquo

A delação do advogado Júlio César Rodrigues mudou o rumo das investigações da Operação Ventríloquo.

Preso em agosto do ano passado e colocado em liberdade no dia 15 de abril, Júlio César confessou sua participação no esquema que teria desviado R$ 9,4 milhões da Assembleia Legislativa - por meio de pagamento indevido e superfaturado de créditos ao então advogado do HSBC e primeiro delator do caso, Joaquim Mielli -, e foi solto.

Marcus Mesquita/MidiaNews O advogado Júlio César entregou vídeos com o deputado Romoaldo Júnior, em sua delação

Após a soltura, ele passou a negociar a delação com o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) e com o Núcleo de Ações de Competências Originárias (Naco). Além de dar mais detalhes da tratativa, Julio César apresentou três vídeos com gravações de reuniões que fez com membros da organização.

Os vídeos são protagonizados por ele, o advogado Joaquim Mielli, o deputado estadual Romoaldo Junior (PMDB) e o assessor do parlamentar, Francisvaldo Mendes Pacheco, o “Dico”. O assessor foi preso preventivamente, durante a 2ª fase da Ventríloquo, denominada “Filhos de Gepeto”.

Em razão disso, o Gaeco pediu a rescisão da delação de Joaquim Mielli, uma vez que foi constatado que ele tentou ocultar a participação de Romoaldo e “Dico”, por motivos ainda desconhecidos.

No acordo homologado pelo desembargador Rondon Bassil, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT), no dia 29 de julho, Júlio César se comprometeu a devolver R$ 340 mil aos cofres do Estado como parte do acordo de colaboração premiada firmado com o Ministério Público Estadual (MPE).

