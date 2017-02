LUCAS RODRIGUES

DA REDAÇÃO

O presidente da República Michel Temer (PMDB) nomeou o advogado Ulisses Rabaneda para ocupar a vaga de juiz titular, na categoria jurista, do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT).

A nomeação foi publicada no Diário da União que circula nesta quinta-feira (02). Rabaneda é secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso (OAB-MT) e é conhecido pela atuação na advocacia criminalista, a exemplo da defesa nas ações em que o ex-governador Silval Barbosa (PMDB) é réu.

O advogado encabeçava a lista tríplice elaborada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) na vaga aberta com o fim do biênio do advogado Flávio Bertin, que também disputava a reeleição para o cargo. Além deles, era candidato o advogado Luiz Trovo Marques.

O mandato de Rabaneda valerá por dois anos, mas ele poderá disputar a reeleição por mais um biênio.

Nomes pendentes

Temer ainda deve nomear mais um advogado, desta vez para a vaga do advogado Ricardo Almeida, que encerrou seu biênio em dezembro do ano passado.

Nesta lista, o mais votado foi o advogado Sebastião Monteiro, com 17 votos.

Disputando a reeleição, Ricardo Almeida conseguiu 14 votos, seguido do advogado Osvaldo Pereira, com 10 votos.

Composição

Atualmente, o TRE-MT é composto pelos membros titulares: desembargadores Maria Helena Póvoas (presidente) e Luiz Ferreira da Silva (vice-presidente e corregedor); juiz federal Paulo Sodré e juízes de Direito Rodrigo Curvo e Marcos Faleiros.

Na substituição estão os membros: desembargadores Pedro Sakamoto e Nilza Pôssas; juiz federal Roberto Demo; juízes de Direito José Bezerra Filho e Patrícia Ceni; e o advogado Divanir Marcelo Pieri.

O Ministério Público é representado pelo procurador regional eleitoral Cleber de Oliveira Tavares (titular) e Valeria Etgeton (substituto).